手機下單急起直追 行動商務正式成為主流

資策會產業情報研究所（MIC）今（16）日表示，針對臺灣網友網購行為進行大調查，發現2019年網友網購的行動下單比例，從2018年35.9%大幅成長至49.6%，已快趕上PC下單。針對網購行動瀏覽比例，則從2018年43.8%成長至2019年55.9%，也是首度超越PC瀏覽。

調查更顯示，行動網購普及度快速上升，與PC普及度差距從2018年22.8%，大幅縮小至2019年5.1%。資深產業分析師張筱祺表示，儘管行動商務發展已久，其實仍以PC下單為主，不過，2019年調查結果正式宣告行動商務已成為主流。

資策會MIC指出，網友獲取資訊的管道產生變化，可觀察到LINE傳播影響力的上升，從2019年網友前五大獲取資訊的管道可看出，其依序為：「購物網站」、「Google搜尋」、「Facebook」、「比價網站」與「Line」，其中Line從2017年12.3%成長至2019年18.9%，相反的，入口網站傳播影響力卻逐年下降，跌出獲取管道的前五名外。

根據資策會MIC調查，網購路徑相當多元，但有高達77%網友，仍習慣直接進入綜合網購平台瀏覽與下單，也是最大宗的網購路徑，而「Line購物/導購」則位居第二大(24.1%)。

張筱祺指出，還有其它網購路徑，例如現金回饋平台(18.8%)、比價網站(16.1%)、社群媒體(8.9%)，導購比例皆不滿兩成，而部落客、網紅或藝人合作的導購比例效果則僅1.1%。