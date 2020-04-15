輝達推出光追蹤功能遊戲 推升顯示卡廠出貨量

輝達（NVIDIA）宣布具有光追蹤功能的遊戲-我的世界，將在4月16日公測，由於遊戲大作是支撐換購顯示卡的主要力量，隨著輝達宣布推出光追功能的遊戲，可望推升微星，技嘉與承啟等顯示卡廠2020第2季的出貨量。

另外，微星今天也宣布，微星 GS66 電競筆電在中國大陸的京東開賣，搭載10代i7處理器，光追蹤功能的RTX 2070 顯示卡，16GB記憶體，1TB固態，售價人民幣1.59萬元。可望為微星的筆電出貨量，增添成長力道。

2019年下半年輝達推出具有光追功能的RTX系列顯示卡，但是由於具備光追功能的遊戲不足，使得2019年RTX顯示卡出貨不如預期，從2019年底至2020年，輝達陸續推出具有光追功能的遊戲，在遊戲大作的支持下，可望推升顯示卡廠的業績。

微星董事長徐祥之前表示，2020年在英特爾，輝達與超微(AMD)三大客戶都將推出新產品帶動下，以及該公司創作者筆電供不應求之下，營收與獲利都將較2019年成長，對2020年展望樂觀看待。