無畏疫情招募新血！華碩Global Talent Program開跑

徵才令！華碩今年邁入第七屆的「Global Talent Program (GTP)」現正熱烈招募中，誠摯邀請有熱忱，勇於接受挑戰且敢夢的職場新鮮人（工作經驗兩年以下）踴躍報名參與，加入華碩工作團隊，一同「追尋無與倫比」；錄取者將於華碩企業總部接受三個月的課程訓練，以及四至八個月的專業在職訓練後，再依照適性分派至總部或全球業務據點，有機會成為未來專業經理人，在全球舞台實現理想。

華碩以員工為企業根本，堅守「珍惜、培育、關懷員工」的經營理念，同時致力於人才的發掘與培育，建構能讓員工充分發揮個人潛能與專業志趣的工作環境。2014年開始華碩首次透過「GTP」徵招對科技懷抱熱忱，以及兼具創新精神的國際型人才；截至目前為止，已有超過百位的優秀人才在亞太、歐洲、美洲等地區帶領當地分公司進行業務、行銷等推廣工作，或在國際客服中心擔任客戶服務經理，協助全球各地客服中心技術支援與服務標準制定；報名及瞭解更多詳情，請參考官方招募網站。