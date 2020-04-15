中科智慧創新創業競賽起跑 邀大專院校新創團隊參加

為激發校園新創能量及串接中科園區產業資源，中科管理局特別舉辦「2020中科智慧創新創業競賽」，廣邀全國大專院校新創團隊參加，競賽活動即日起開跑，報名截止日為5月8日，第一名獎金有10萬元。

中科管理局除提供高額總獎金外，更透過賽制安排相關活動，讓創業者與科學園區廠商或潛在投資人產生深度鏈結，幫千里馬覓得伯樂。

中科管理局長許茂新指出，「創新創業」是促進台灣產業升級的重要推手，台灣可以透過創新創業，激發出源源不絕的能量，積極扶植未來世代人才，才能成為驅動台灣經濟發展的動能。

「中科智慧創新創業競賽」特別對青年學子廣發英雄帖，參賽主題包括智慧機械、智慧醫療及人工智慧三大領域，舉凡技術、產品、服務均可為提案標的。入選團隊可獲得3D列印打樣補助金，將新創概念具體化。

進入決賽的20強團隊，則可透過「180秒電梯簡報」爭取由產、學、研等各界人士擔任的評審青睞，除有實質獎金激勵外，更有機會與中科園區成功企業家進行跨世代交流，透過彼此分享創業經驗，產生創業世代共鳴，建構關鍵人脈，發展產業新契機。

許茂新期盼透過競賽活動，可以發掘優秀的新創團隊，並透過與產業相互鏈結與交流，有效整合中台灣創新能量與園區產業資源，以「大帶小、舊共新」策略，幫創業者實現展新創意，為產業界注入新智慧能量。

「中科智慧創新創業競賽」已正式開跑，相關參賽資訊請詳活動競賽網址或搜尋「中科智慧創新創業競賽」，或可聯絡中科加速器計畫辦公室由專人服務。