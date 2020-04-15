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鴻海資訊長胡智深：AI系統開發以數據為重心

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

鴻海集團資訊長胡智深今（15）日受邀出席思科線上風雲會分享數據密集應用的開發經驗提到，企業在大數據越來越多的情況下應用開發都離不開數據，比如鴻海開發ERP系統到最近AI系統基本都以數據為重心，非常重視這件事情。

胡智深也表示，早期大家都用SQL資料庫軟體，不過，2009年鴻海首次跨入電商，卻遇到以前SQL的軟體資料庫運算產生的運算壓力，資料庫要增加一行數據，可能就會導致整個資料庫運算的非常慢的考驗。

胡智深也說：「當時我們注意到這現象，因此在後續改寫電商系統時時，很早開始決議發展用非SQL的資料庫，不僅是SQL語法的數據庫包含Hbase、Mongo、Titan這類常用的。」

從應用經驗上，胡智深提到：「2014年底2015年開始，我們認為Mongo企業版具備特色與特性，Mongo本身雖是一個免費開源，但鴻海特地花錢去買Mongo企業版，是因為發現安全性更優良，特別是銀行認證上，這一塊是好的工具。」

胡智深也表示，鴻海集團在2015年大量使用MongoDB，但這麼多年來，仍很少看到為了這類MongoDB軟體寫書，這類軟體大家自己在社群自己摸索，遇到問題也很難找到答案，因此鴻海集團也就MongoDB相關議題設立與主持一個萌闊論壇，也因為蒐集到許多疑難雜症思考是不是該為一個開源軟體寫書，不僅是和鴻海集團內部開發工程師分享，也希望跟台灣所有愛好者分享，關於應用的一些場景。

鴻海 軟體 電商 AI

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