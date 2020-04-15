元太電子紙時序控制晶片T1000 獲科大訊飛採用

元太（8069）今（15）日宣布，旗下開發第一顆具備MIPI DSI標準介面的電子紙時序控制晶片E Ink Hardware TCON T1000（T1000），獲得科大訊飛採用，導入於其最新上市的電子紙筆記本產品「咪咕訊飛智能筆記本」青春版。

元太表示，T1000晶片有助於提升電子紙筆記本筆寫顯示速率，在使用者的體驗測試中，咪咕訊飛智能筆記本的筆寫顯示延遲僅僅只有30毫秒左右，已經達到如同一般傳統紙張的書寫速度，近乎無延遲感，提供使用者優異的電子紙筆寫體驗。

咪咕訊飛智能筆記本由人工智慧（AI）廠科大訊飛聯手中國移動公司共同推出，產品採用元太科技的9.7吋電子紙顯示螢幕，並導入T1000電子紙時序控制晶片，為此款電子紙筆記本帶來流暢的筆寫體驗，這也是T1000晶片首次使用於電子紙產品。

元太指出，一般而言，電子紙搭配筆寫功能顯示時，從下筆書寫到顯示，須分別透過感測器處理、分時作業系統調度、筆跡演算法邏輯處理、電子墨水顯影處理等4個處理時間，因而使得電子紙筆寫顯示較傳統筆寫速度稍微延遲。

T1000晶片透過軟體處理分時作業系統調度與筆跡演算法邏輯處理的運作時間，大幅縮短電子紙在筆寫顯示的延遲，而這正是科大訊飛決定採用T1000晶片之重要關鍵。

元太董事長李政昊表示，與全球AI大廠科大訊飛通力合作，實現了以T1000晶片提升電子紙手寫速率，並將其成功應用於電子紙筆記本產品中。

元太長期投入技術研發，持續精進電子紙在產品應用端的各項效能，T1000控制晶片不僅讓電子紙筆記本具備更高效率的手寫和頁面刷新速度，為使用者帶來優化的數位閱讀與手寫體驗。

科大訊飛讀寫科技總經理鍾錕表示，感谢元太對科大訊飛在開發新一代智慧筆記本的鼎力支持，讓公司得以將AI與電子紙手寫技術深度結合，透過T1000晶片支持，開發出適用課堂筆記、會議記錄、多元閱讀等多場景用途，且手寫速度自然流暢的智能筆記本，長時間使用也不傷眼，讓使用者能夠遠離遊戲與娛樂App的打擾，是個適合專注於工作與學習的「上進青年『新』文具」。

科大訊飛致力電子紙產品應用的開發，旗下已推出多款搭載電子紙的產品，包括訊飛智能辦公本、科大訊飛咪咕訊飛電子閱讀器等，此外，採用印刷式彩色電子紙技術的閱讀產品「科大訊飛彩色電子閱讀器」，已於今年3月中旬正式對外發布，電子書閱讀器首次進入彩色時代，預計於今年年中上市。

2019年曾獲COMPUTEX TAIPEI 2019 Best Choice類別奬的時序控制晶片T1000，擁有液晶顯示器標準MIPI DSI介面，並整合E Ink獨有的電子紙影像演算法、以及電子紙驅動波形等，簡化系統晶片和電子紙時序控制的溝通協定，可支援Android、Windows、Linux等多種系統架構，並結合電子紙電源管理IC（PMIC），優化電力使用效能，利於客戶系統使用。

同時， T1000通用於Android App設計，可使用Android作業系統下的原生開發軟體，達到快速開發搭配電子紙的系統與相關軟硬體，提供創新應用的契機。