新冠疫情影響 2020年全球矽晶圓銷售將呈現兩種可能
SEMI（國際半導體產業協會）今（15）日發布矽晶圓市場報告中指出，2020年下半年晶圓市場兩種可能的情況，一是新型冠狀病毒（COVID-19）疫情造成的市場不確定性持續發酵，全球矽晶圓市場銷售下滑；或因晶片銷售反彈力道強勁，呈上升態勢。
隨著世界各國忙於新冠病毒防疫工作，SEMI預估2020年下半年矽晶圓銷售走跌，其效應可能連帶影響2021年的價格談判結果。
然而，關鍵仍在於因疫情產生的不確定性，是否會導致矽晶圓需求下降，抑或對市場的重大衝擊可以控制在幾個月的短期以內。
為了將損失降至最低，2020年第2季將可看到晶片製造商增加矽晶圓訂單，建立安全庫存以滿足未來需求，此舉可望減輕疫情對該季銷售的影響。
如若疫情持續肆虐，影響半導體市場需求至2020年下半年，矽晶圓的出貨量成長預計只能延續到第2季為止，並於第3季開始下滑。
此種不樂觀的情況下，儘管第2季出現大幅增長，預估2020年300 mm（12吋）矽晶圓出貨量將持平或略有下降，而200 mm（8吋）和150 mm（6吋）出貨量將分別減少5%和13%。
不過，如果2020年下半年開始出現產業強勁復甦的跡象，第2季的囤積庫存將有助推動矽晶圓出貨量的增長。在人們預期受壓抑的需求，將推動晶片產業反彈心理的推波助瀾下，此一上升態勢可能貫穿2020年接下來的大半年，持續走強。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言