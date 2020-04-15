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新冠疫情衝擊 SEMI：下半年全球矽晶圓市場有兩大走向

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
SEMI預估今年下半年矽晶圓銷售走跌，其效應可能連帶影響2021年的價格談判結果。 圖／聯合報系資料照片
SEMI預估今年下半年矽晶圓銷售走跌，其效應可能連帶影響2021年的價格談判結果。 圖／聯合報系資料照片

SEMI（國際半導體產業協會）今（15）日發布矽晶圓市場報告（Silicon Wafer Market Monitor）指出，今年下半年晶圓市場兩種可能的情況，一是新型冠狀病毒疫情造成的市場不確定性持續發酵，全球矽晶圓市場銷售下滑；或是因晶片銷售反彈力道強勁，呈現上升態勢。

隨著世界各國忙於新冠病毒防疫工作，SEMI預估今年下半年矽晶圓銷售走跌，其效應可能連帶影響2021年的價格談判結果。此最新季度報告追踪多種晶圓出貨指標，包括晶圓出貨量、供需變化、供應商動態，及價格趨勢和預測，SEMI從中分享市場預測趨勢。

SEMI認為，關鍵在於因疫情產生的不確定性是否會導致矽晶圓需求下降，或是對市場的重大衝擊可以控制在幾個月的短期以內。為了將損失降至最低，今年第2季將可看到晶片製造商增加矽晶圓訂單，建立安全庫存以滿足未來需求，可望減輕疫情對該季銷售的影響。

若疫情持續肆虐，影響半導體市場需求至今年下半年，矽晶圓的出貨量成長預計只能延續到第2季為止，並在第3季開始下滑。若在這種不樂觀的情況下，儘管第2季出現大幅增長，預估今年300 mm（12吋）矽晶圓出貨量將持平或略有下降，200 mm（8吋）和150 mm（6吋）出貨量將分別減少5%和13%。

不過，如果今年下半年開始出現產業強勁復甦的跡象，第2季的囤積庫存將有助推動矽晶圓出貨量的增長。在人們預期受壓抑的需求將推動晶片產業反彈心理的推波助瀾下，此一上升態勢可能貫穿2020年接下來的大半年，持續走強。

矽晶圓總面積2018年10月達到高峰後開始走下坡，去年全球整體晶圓出貨量與2018年相比下滑6.9%，與2017年相比，2019年僅成長0.4%。2019年矽晶圓出貨量直到年底才逐漸穩定。

SEMI表示，在爆發疫情前，市場對今年的態勢相當樂觀，主要是由於市場預期庫存將會回歸正常水平，也看好記憶體市場改善、資料中心市場成長及5G市場起飛。但疫情的爆發，讓原先今年市場復甦的態勢投下了不少變數。

矽晶圓 疫情

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