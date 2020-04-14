新唐公告 購置Panasonic半導體土地
微控制器（MCU）廠商新唐於14日公告，將於總價5,000萬美元內購置Panasonic半導體的土地。
新唐表示，該公司已於2019年11月28日，經董事會決議，同意取得Panasonic 半導體相關事業，依雙方簽署的約定，於收到環境評估報告的3個月內，該公司可選擇是否購買PSCS土地。新唐規劃依照約定，於總價5,000萬美元內，取得PSCS土地為營業自用。
新唐指出，該公司取得專業估價報告後，實際購買總價及相關事宜將另案提交董事會決議。
新唐同時決議，將私募或現增發行新股，或參與海外存託憑證或特別股，並擬提請股東會授權董事會，於不超過1億股的額度內，視市場狀況及公司需求，擇適當時機及籌資工具，擇一或搭配辦理現增發行普通股、參與發行海外存託憑證或特別股。
新唐提到，這次私募案特定人的選任，將以對公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以認同該公司經營理念的策略性投資人為限。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言