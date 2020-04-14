新唐公告 購置Panasonic半導體土地

微控制器（MCU）廠商新唐於14日公告，將於總價5,000萬美元內購置Panasonic半導體的土地。

新唐表示，該公司已於2019年11月28日，經董事會決議，同意取得Panasonic 半導體相關事業，依雙方簽署的約定，於收到環境評估報告的3個月內，該公司可選擇是否購買PSCS土地。新唐規劃依照約定，於總價5,000萬美元內，取得PSCS土地為營業自用。

新唐指出，該公司取得專業估價報告後，實際購買總價及相關事宜將另案提交董事會決議。

新唐同時決議，將私募或現增發行新股，或參與海外存託憑證或特別股，並擬提請股東會授權董事會，於不超過1億股的額度內，視市場狀況及公司需求，擇適當時機及籌資工具，擇一或搭配辦理現增發行普通股、參與發行海外存託憑證或特別股。

新唐提到，這次私募案特定人的選任，將以對公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以認同該公司經營理念的策略性投資人為限。