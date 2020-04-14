搶防疫商機 威潤也要生產UVC深紫外線滅菌棒
疫情當前，科技廠紛紛加入防疫商品生產行列，威潤（6465）董事長湯潤濶今（14）日表示，看好防疫商機，將投入UVC深紫外線滅菌產品，可望在7月導入量產。
湯潤濶指出，隨疫情延燒，看好未來抗疫商品的持續需求，因此與日本UVC燈珠大廠合作，採用其UVC LED模組，將先推出自有品牌UVC 手持滅菌棒，預計7月導入量產，未來也會陸續推出用於不同情境及用途的產品，初期投入金額不會太多，將採循序漸進方式進入市場。
威潤今天舉行線上法說會，湯潤濶表示，受到疫情影響，對第2季的看法較為保守，但下半年起，因在北美車載市場有3G轉4G的換機潮，屆時美國疫情可望趨緩，所遞延的買氣回籠，看好第4季到明年都將有不錯的表現。
威潤目前在車聯網市場同步布局前裝市場與後裝市場，前裝部分開發車聯網通訊盒，已與日本一線大廠洽談中；後裝部分看好車載視訊解決方案市場，則與友達、信驊、勝捷等合組大聯盟，將與大聯盟成員共同拓展日本及北美市場。
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