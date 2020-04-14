搶防疫商機 威潤也要生產UVC深紫外線滅菌棒

消息人士透露，在印度政府考慮延長原定14日到期的全國封鎖令之際，當局也計劃本周先讓製造商等部分業者恢復營運，以減緩封鎖措施所帶來的經濟衝擊。其他東南亞國家也正在考慮重啟經濟的時間表，包括菲律賓考慮在5月初重新開放經濟，泰國也設立委員會研擬重起商業活動的時間表。

2020-04-14 00:37