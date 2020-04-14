鴻海持續布局太陽能 砸逾11億投資山東誠尚能源
鴻海（2317）今（14）日公告，子公司富陽新能源科技(南陽)有限公司公告取得山東誠尚能源有限公司股權，投資金額約逾人民幣2.75億元（新台幣約逾11.7億元），交易後100%持股山東誠尚能源。鴻海子公司富陽以及山東誠尚能源經營範圍都是太陽能發電。
依據公告，此筆交易對象為上海華明電力設備工程有限公司，鴻海說明，取得或處分具體目的或用途是長期投資，並無涉及營運模式變更。
山東誠尚能源有限公司公告資訊則顯示，經營範圍包含太陽能產品銷售；新能源電站技術諮詢；太陽能發電。另外，鴻海子公司富陽新能源科技（南陽） 經營範圍也是太陽能發電，先前公布資訊顯示，股東為鴻富錦精密電子（鄭州）有限公司、China Galaxy Enterprises Limited，分別出資14394.9711 萬美元、3000 萬美元。
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