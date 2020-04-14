宏達電VIVE X投資新創團隊 促進肺炎藥物及疫苗研究

宏達電（2498）2016年成立全球XR加速器VIVE X，所投資的新創團隊逐漸茁壯，其中Nanome是虛擬實境化學研究計算平台，不僅加速研究並還能進行遠端協作，目前包括美國安大略州研究人員、義大利藥廠與奧地利政府實驗單位都已使用Nanome平台對新冠肺炎的藥物與疫苗進行研究。

宏達電表示，全球XR加速器VIVE X是目前AR及VR領域中最穩定及活躍的全球投資機構，經過5年經營，所投資的新創團隊逐漸茁壯，其中Apelab團隊設計虛擬實境開發軟體，是強大的教學及學習平台；Nanome是虛擬實境化學研究計算平台。

Nanome團隊位於加州聖地牙哥，所開發的軟體加速「計算化學」(computational chemistry)與「藥物化學」(medicinal chemistr)的研究，這兩門學科都涉及複雜的計算，

Nanome所開發的平台讓演算操作具直覺性，研究人員可在3D的虛擬空間中直接處理數據，並立即獲得結果，得知數據背後的意義，還能直接與其他人員進行遠端協作與分享。

執行長Steve McCloskey表示，「已向合作夥伴呼籲使用Nanome加速新冠肺炎疫苗與藥物的研發，並獲得正面回應，如美國安大略州的研究人員、義大利藥廠與奧地利政府實驗單位都已使用Nanome平台對新冠肺炎的藥物與疫苗進行研究，皆有不錯的成果」。

Apelab總部位於瑞士日內瓦，專注於互動式故事的創作，自2014年開始即努力設計能簡化AR及VR開發過程的軟體SpatialStories，而後不斷進化、讓非程式編寫專業的學生透過該軟體也能輕鬆製作出具有互動性的AR及VR內容，同時在其中學習各種學科，老師也能與學生進行遠端互動，為幫助更多人於防疫期間的學習不中斷，手機版即將問世。

Apelab執行長Emilie Joy表示，「VR已被證實能提高學習動機，希望幫助學生主動學習，讓學生學習培養獨立思考與創新的能力，豐富學生的學習旅程」。

宏達電指出，VIVE X憑藉自身的營運能力、經驗和通路管道幫助新創公司，成為其戰略夥伴；目前在舊金山、倫敦、北京、深圳、台北及特拉維夫都有據點。除了VR及VR外，VIVE X還有投資5G、AI及區塊鏈的相關技術，以進一步實踐VIVE Reality願景。