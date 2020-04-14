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面對疫情 中科二林園區推遠距招商土地核配達40%

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
中科二林園區保警隊預計4月20日進駐，維護治安。記者宋健生／攝影
中科二林園區保警隊預計4月20日進駐，維護治安。記者宋健生／攝影

中科管理局長許茂新今(14)日表示，面對新冠疫情衝擊，中科二林園區招商不中斷，目前已有和大等27家廠商、逾600億元投資計畫獲准進駐，土地核配率達40%，另有多家廠商建廠計畫仍在申請程序中。

面對台商回流潮，中科管理局把握時機積極招商，不僅有單一窗口服務機制，配合防疫，更提供電話、網路及視訊輔導等多元方式，透過遠距招商，力推二林園區具有資金運用、廠房配置擴充彈性等多項有利特點。

許茂新指出，中科二林園區於2018年5月通過二階環評審查，目前可立即提供的建廠土地達133公頃。

截至今年3月已核准和大、高鋒、永鉅、如陽、歐群等27家廠商，並有其相關產業供應鏈業者申請進駐中，投資金額已超過600億元，出租土地面積53.08公頃，核配率40%，另有5家公司需地12.16公頃正在申請程序中。

其中，台灣唯一生產超過350噸的重型龍門加工機指標大廠永鉅公司，也在去年11月動土；今年1至3月的新進廠商則有嘉昇機電、力興鍛壓及麗特絲等3家。

許茂新表示，交通利便為產業發展之母，中科管理局大力推動二林園區周邊多項公共工程，為使園區聯外交通路網將更加便捷，在中科及相關機關全力協調下，中科已提前推動園區主要幹道6米道路西段工程。

而交通部積極推動的台76快速道路延伸線工程預計2025年完工，屆時兩項工程銜接後，可大幅縮短中彰投區域的運輸時間，二林園區成為未來全國最大的精密機械、智慧機械及生技醫療產業重鎮，指日可待。

繼美中貿易戰之後，新冠肺炎疫情也引發產業鏈重組，中科管理局熱推二林園區，許茂新特別指出，二林園區土地租金每月每平方公尺僅8.21元，在全國3個科學園區13個基地中是最低的，進駐二林的廠商可將更多資金運用於研發及製程設備升級。

尤其園區面積較大，除廠房的設計及配置可充份發揮外，更可讓廠商在相對低負擔的條件下，保留充裕的後期擴廠空間，更方便產業供應鏈攜手進駐，作整體布局規劃，目前已核配進駐二林東二區的如陽、歐群公司即是一例。

許茂新說，中科管理局為加強服務機能，迅速建置初期服務據點，保警隊將於4月20日進駐，第一期標準廠房及園區從業人員宿舍等工程，也都同步規劃興建中，全力爭取成為企業分散風險、台商回流選擇投資的熱點。

中科二林園區主要幹道60米道路西段工程，後續可銜接76線延伸線快速道路。記者宋健生／攝影
中科二林園區主要幹道60米道路西段工程，後續可銜接76線延伸線快速道路。記者宋健生／攝影

中科 疫情

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