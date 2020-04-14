宏達電孵VR小金雞 協助新冠肺炎疫苗研究

宏達電旗下XR加速器VIVE X積極孵育小金雞，其中位於加州聖地牙哥的Nanome團隊開發虛擬實境化學研究計算平台，已獲多個國際單位用來進行新冠肺炎的藥物與疫苗研究。

宏達電自2016年開始，成立旗下全球XR加速器VIVEX，是目前AR及VR領域中最穩定及活躍的全球投資機構。經過5年的經營，所投資的新創團隊也逐漸茁壯，其中Apelab團隊設計虛擬實境開發軟體，成為教學及學習平台，而Nanome是虛擬實境化學研究計算平台，不僅加速研究，還能進行遠端協作。

Apelab總部位於瑞士日內瓦，專注於互動式故事的創作，自2014年開始設計能簡化AR及VR開發過程的軟體SpatialStories，而後不斷進化、讓非程式編寫專業的學生透過此軟體也能製作出具有互動性的AR及VR內容，在其中學習各種學科，老師也能與學生進行遠端互動。為幫助更多人於防疫期間的學習不中斷，手機版也即將問世。

Nanome團隊位於加州聖地牙哥，所開發的軟體加速「計算化學」（computational chemistry）與「藥物化學」（medicinal chemistr）的研究。Nanome所開發的平台讓演算操作具直覺性，研究人員可在3D的虛擬空間中直接處理數據，並立即獲得結果，得知數據背後的意義，還能直接與其他人員進行遠端協作與分享。

Nanome執行長麥克羅斯基（Steve McCloskey）表示，已向合作夥伴呼籲使用Nanome加速疫苗與藥物的研發，並獲得正面回應。如美國安大略州的研究人員、義大利藥廠與奧地利政府實驗單位都已使用Nanome平台對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的藥物與疫苗進行研究。

VIVE X目前在舊金山、倫敦、北京、深圳、台北及特拉維夫皆有據點。除了VR及AR外，VIVE X還有投資5G、AI及區塊鏈的相關技術。