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宏達電投資的新創公司Nanome 協助新冠疫苗研究

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
圖／宏達電提供
圖／宏達電提供

宏達電（2498）今（14）日宣布，旗下混合實境加速器VIVE X所投資的Nanome團隊，其開發的軟體加速了「計算化學」（computational chemistry）與「藥物化學」（medicinal chemistr）的研究，獲美國、義大利採用，進行新冠肺炎的藥物與疫苗研究。

宏達電表示，Nanome團隊位於加州聖地牙哥，由於計算化學與藥物化學都涉及複雜的計算，現階段研究人員多使用2D的介面試圖描繪出3D的世界，因而無法如實呈現演算結果。

Nanome所開發的平台讓演算操作具直覺性，研究人員可在3D的虛擬空間中直接處理數據，並立即獲得結果，並能與其他人員進行遠端協作與分享。

Nanome執行長Steve McCloskey表示，Nanome已向合作夥伴呼籲使用Nanome加速新冠肺炎疫苗與藥物的研發，並獲得正面回應，如美國安大略州的研究人員、義大利藥廠與奧地利政府實驗單位都已使用Nanome平台對新冠肺炎的藥物與疫苗進行研究，都有不錯的成果。

VIVE X在2016年成立，是目前AR及VR領域中最穩定及活躍的全球投資機構。經過5年的經營，所投資的新創團隊也逐漸茁壯，除了Nanome，Apelab團隊設計虛擬實境開發軟體，則是以教學及學習平台為主。

Apelab總部位於瑞士日內瓦，專注於互動式故事的創作，自2014年開始即努力設計能簡化AR及VR開發過程的軟體SpatialStories，而後不斷進化、讓非程式編寫專業的學生透過該軟體也能輕鬆製作出具有互動性的AR及VR內容，同時在其中學習各種學科，而老師也能與學生進行遠端互動。

為幫助更多人於防疫期間的學習不中斷，手機版也即將問世。Apelab執行長Emilie Joy表示，VR已被證實能提高學習動機，Apelab希望幫助學生主動學習，讓學生學習培養獨立思考與創新的能力，豐富學生的學習旅程。

宏達電指出，VIVE X憑藉自身的營運能力、經驗和通路管道幫助新創公司，成為其戰略夥伴；目前在舊金山、倫敦、北京、深圳、台北及特拉維夫都設有據點。除了VR及VR外，VIVE X還有投資5G、AI及區塊鏈等相關技術。

VR 軟體 義大利

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