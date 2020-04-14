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康寧調整營運架構 新設營運長由孟安睿接掌

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 即時報導

康寧公司（紐約證交所代碼：GLW）於4月8日宣布，經過全面分析與領導團隊的研討後，將重新調整營運架構。新的組織架構是依據五大市場進入平台（MAPs）各自的執行管理與業務團隊，包含消費性行動電子產品、光學通訊、車用、生命科學與顯示。

康寧的市場進入平台明確訂定了市場商業生態體系，在各市場進入平台中，康寧運用3項核心能力及4項製造和工程平台的組合，為現有及未來的客戶創造價值。

這些市場進入平台還為康寧提供了強大的成長機制，創造機會讓康寧曾為單一市場商業生態體系客戶所開發出的各項資產及技術，得以重新應用及反覆使用於另一市場商業生態體系客戶。這項策略在過去數年中為康寧創造出優異的營運表現，而宣布新組織架構則是希望為此寶貴的綜效開啟新的機會。

董事長暨執行長魏文德（Wendell P. Weeks）表示：「依據市場進入平台而重新調整組織是為了幫康寧找出更好的定位，以更瞭解客戶動態、更充分利用經銷管道，且與產業領導者共同開闢創新機會。新的架構將讓我們能夠徹底發揮具凝聚力之產品組合的實力，並用以推動成長。」

此外，康寧還設立一個負責推動營運卓越績效的全新領導職位。在康寧服務34年的資深員工孟安睿（Eric S. Musser）將擴大職務範疇並接任總裁暨營運長一職，立即生效。

魏文德進一步表示:「我很高興由孟安睿擔任這個重要的新職務，他是一位推動變革的領導者，過去在康寧有著極為優秀的表現，他的專業知識以及對產業的了解將使我們的表現更亮眼。孟安睿所展現出的一致性執行力與達標的能力，將嘉惠我們的5個市場進入平台。」

市場進入平台各單位組織將隸屬於營運長孟安睿，而孟安睿也將繼續負責主管康寧的國際業務及全球製造與供應管理業務。

魏文德說：「新一代的傑出領導人正在加緊推出一系列明確訂定的發明與商業計畫。我們不斷解決棘手問題、加深與客戶的關係，且為世界帶來正面的改變，我非常期待與各位一同推動康寧的未來成長。」

孟安睿說：「康寧的業務目標十分明確，也已經為實現顯著成長做好了準備。我們更加看重於執行，以確保我們能落實曾經說過要完成的事情。我相信我們會達成所列出的重點優先事項。」

光學通訊集團執行副總裁Clark S. Kinlin先前宣佈打算從康寧退休，將確定在今年下半年的交接期結束後退休。

在新的營運架構下，康寧的財務部門將保持不變。

康寧 生態

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