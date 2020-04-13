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「百年難得的才子！」陳昇瑋猝逝 AI產學界一片嘆息　

新冠肺炎快篩最快7月量產 陳時中曝社區傳播可能性

工研院開發世界最小新冠肺炎快篩儀 歐美亞多國展興趣

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

經濟部今（13）日指出，工研院、國衛院正在開發新冠病毒核酸分子的檢測技術，以及目前全球最輕巧的快篩檢測儀，能在一小時內，對新冠肺炎無症狀患者達成九成準確度檢測，預計7月開始量產作業，目前已有歐盟、美國及多個亞洲國家已對此技術表達高度興趣。

行政院召開「紓困陳時中」第六場記者會，主題為「醫藥防疫科技研發」，並由行政院政委龔明鑫、衛福部長陳時中、科技部長陳良基、經濟部次長林全能等官員，說明我國在新冠肺炎的科技防疫方案上，有和進度與措施。

國家衛生研究院院長梁賡義說明，政府已投入新台幣21.6億元，在檢測技術、藥物與疫苗三領域進行研發，其中快篩主要有三種做法，包括核酸分子檢測、蛋白質檢測以及人體抗體檢測，其中透過核酸分子檢測，可在無症狀的潛伏期，於一小時內達到九成的準確度。

林全能說明，工研院與國衛院開發核酸分子檢測技術，以及瑞基海洋生物科技、台灣圓點奈米技術等民間業者布局，工研院負責技術與雛形開發、專利布局以及試量產等工作，目前開發出的儀器重量僅600公克，是全世界最小的分子快篩檢測儀。

林全能說，目前規劃4月底可完成技術的臨床測試，預計6月完成試量產，生產一萬劑試劑、十台偵測儀，並在7月開始量產，這也是提早布局，假設新冠肺炎流感化，在秋冬時，就要有分子快篩儀器能大量篩檢，提早防範。

梁賡義透露，目前包括北美、歐洲、亞洲多國，包括歐盟、波蘭、東南亞地區多國，透過外交部或科技部，來聯絡工研院或國衛院，表達對我國快篩技術的興趣，希望透過技轉方式在對方國家量產，不果較好的方式，是扶植台灣廠商量產後，再銷售到各國使用。

經濟部技術處長羅達生說明，此種快篩儀器目前一台可以檢測一名病患，未來可視市場需求來增加檢驗量能，目前規劃生產的十台偵測儀，將進行專案製造申請，並與國內醫療院所合作進行臨床試驗，同時與廠商準備量產。

工研院 經濟部 肺炎

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