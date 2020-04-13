大毅3月自結每股純益0.56元 超越去年第4季
晶片電阻大廠大毅（2478 ）今（13）日公布3月自結每股純益0.56元，超越去年第4季EPS 0.53元。
大毅指出，公司有價證券在集中交易市場達到公布注意交易資訊標準，公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
大毅自結3月合併營收新台幣4.94億元，較去年同期3.83億元增加28.98%，3月單月稅後純益8000萬元，較去年同期大增77.78%，並超越去年第4季單季獲利7100萬元，3月自結每股純益0.56元，優於去年第4季EPS 0.53元。
大毅近期波段低點為46元，在大盤和基本面好轉之下，帶動股價一路上漲至波段高點72.8元、漲幅58.26%，今（13）日股價收在69元，下跌2.95%，成交量約1.41萬張。
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