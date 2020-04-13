大毅3月自結每股純益0.56元 超越去年第4季

日商Macnica集團旗下專業IC通路商茂綸（6227）今年以來業績成長，該公司表示，透過集團的資源，該公司第二季起，將在台灣推出自動清潔消毒的機器人，在全球新冠肺炎的影響下，搶攻市場防疫商機，預估將對今年的營收及獲利產生助益。

2020-04-13 14:30