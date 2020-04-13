世芯今年業績 有望季季高

特殊應用IC（ASIC）設計服務商世芯-KY（3661）首季業績創歷史新高，法人估計，該公司本季業績有機會持續一路微幅增長到第3季，而第4季在量產業務挹注下，進一步跳高，等於將季季創新高到年底。

法人估計，世芯第2季業績將小幅增長，主要動能是來自於委託設計（NRE）業務挹注。至於量產業務方面，中國大陸處理器（CPU）大廠飛騰是世芯的大客戶，世芯供應其16奈米製程PC與伺服器應用CPU，雖然本季出貨動能可能稍微較低，但預期整年都會有相關業績挹注。

世芯還有另一家大陸CPU客戶，其二顆7奈米製程CPU案件已先貢獻其NRE收入，預計第4季將量產。同時，世芯還有北美大客戶部分，16奈米製程的AI晶片案件，估計從本季將可量產。