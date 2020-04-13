媒體爆3奈米廠延後決標 台積電：一切採購招標如期進行

新冠肺炎疫情蔓延全球，外資及法人都在等台積電(2330)法說會將釋出的訊息，媒體卻是爆出台積電南科晶圓十八廠五、六期工程延後決標的消息，引來市場關注，台積電則是澄清表示，一切採購招標如期進行。

台積電預計4月16日舉辦線上法說會，法人關注首季財報、第2季財測、今年資本支出、先進製程進度、全球半導體產業景氣等議題，尤其是在疫情衝擊之下，是否對先進製程的進度造成影響等。

媒體在法說會前報導表示，根據供應鏈的消息，台積電南科晶圓十八廠五、六期廠區工程的決標將延後，主要是評估在疫情擴散下，將視疫情發展再進行下一步；報導同時指出，晶圓十八廠第三期預計今年完工，明年量產；第四到六期主要將是3奈米製程之用，第四期已在興建中。

台積電針對媒體報導澄清，一切採購招標如期進行；但在法說會前，也不方便對外提出更多的評論。

台積電今(13)日以278.5元，下跌1元開出，一度翻紅拉升至281.5元，可惜終場仍是收黑，以278.5元作收，跌幅0.35%，統計外資今日賣超台積電5,653張，連二賣，投信買超39張，自營商賣超1,194張，合計三大法人賣超6,808張。