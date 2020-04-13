撼訊4億CB競價拍賣 4/14開始投標

宏遠證主辦撼訊科技（6150）發行國內第四次無擔保轉換公司債，發行總面額為4億元，競拍底標價100元，最低投標單位為一張，每一投標單最高投標數量不超過355張，單一投標人最高得標張數合計不超過355張，預計於4月14日開始投標。

宏遠證表示，投標期間為4月14日到4月16日三個營業日，該轉換公司債預計4月29日在櫃檯買賣中心掛牌。此次撼訊四以轉換溢價率102％，作為轉換價格訂價依據，轉換價格訂為34.5元，發行期間為三年，並設計發行滿二年賣回收益率為0.5％。

撼訊目前產品線包括高階遊戲顯示卡、工控專用顯示卡、SoC主機板及系統以及FPGA解決方案，並以知名的PowerColor品牌行銷全世界，其TUL Embedded提供客製化服務生產工控專用顯示卡產品也已獲得各大工業電腦業者採用。

撼訊自2002年3月上櫃掛牌，目前已是全球前三大繪圖顯示卡供應商之一， 躍居AMD顯示卡出貨量前兩大廠商之一，近年來積極採取多角化經營策略，旗下的TUL Embedded部門，致力採用嵌入式GPU及工業級元件生產的全線工業電腦專用顯示卡產品，提供客戶客製化設計服務，應用領域已擴及航海運輸、數位多媒體看板、高解析度醫療影像、博奕遊戲主機等。

撼訊科技與Xilinx大學計畫共同開發，支援Python的APSoC小型開發板PYNQ-Z2，針對教育、IOT、深度學習等應用開發，提供開發者更經濟FPGA應用平台。

此外，撼訊旗下子公司撼衛生醫也積極布局科技與健康保健的跨域合作生態鏈，同時跨入腸道菌群檢測服務領域，透過高效能運算數據中心及建構演算法環境，訓練模型並修正，建立國內第一個現代人亞健康與腸道菌相的關聯圖譜，透過國人腸道菌相與基因的關聯性及地區性差異數據分析，進一步提供精準保健的未來方針。

撼訊在AMD於108年下半年發表RX5700系列新產品及高階顯示卡應用多元的趨勢下將有助於營收增長，自去年下半年度起單月營收年增率都大幅穩定成長，今年截至3月營收保持年增3.82％。