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最優秀國家主權基金也栽筋斗 謝金河：遑論一般小股民

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新冠肺炎疫情衝擊下，重創全球金融市場，油價暴跌，股市慘跌，財信傳媒董事長謝金河以「最優秀的國家主權基金也會栽筋斗！」為題發文表示，一向是國家主權基金操盤代表作的挪威國家主權退休基金宣布首季虧損1,130億美元，大約1.17兆挪威克朗，可見這次疫情撞擊力道之大。

謝金河最新臉書貼文指出，挪威國家主權基金2019年全年盈利1,800億美元，創史上最好獲利紀錄，但在新冠肺炎疫情重創全球金融市場下，今年第1季就把去年賺到的吐出三分之二。

謝金河說，全球管理資產規模最大的主權基金，不到5個，包括科威特投資局、阿不達比、中投基金，若把巴菲特的柏克夏加進來，正好湊足5個；挪威國家主權基金在2017年資產規模已突破1兆美元，可以看出威力有多大。

謝金河指出，挪威人口只有550萬左右，但卻擁有十分強大的國家主權基金，原來挪威靠北海油田收入， 1990年通過組成國家主權基金，經過6年討論，1996年第一筆買入挪威政府債券，1998年開始投資股票，到2006年把投資股票上限訂在6成，債券在20~50%間，後來加入房地產，上限不得超過7%。

他強調，這個基金在過去20年只有5年賠錢，20年平均回報率是5.67%，穩健操作風格成為國家主權基金的經典運作模式。這些年，台積電一直都是挪威主權基金的核心持股，今年外資賣超台積電逾70萬張，看起來賠錢的挪威國家主權基金賣了不少。

謝金河說，過去一向以穩健，精準投資著稱的挪威國家主權基金在大浪撞擊下也會後退好幾步，遑論驚慌失措的一般小股民。

主權基金 挪威 謝金河

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