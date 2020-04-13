上線首日大當機 《三國群英傳M》守住價值的關鍵7小時

宇峻（3546）和智冠（5478），今年3月業績雙雙告捷；其中，宇峻單月營收來到1.57億元，創下歷年單月營收新高；智冠單月營收7.47億元，也是2017年12月以來單月營收高點。提到3月業績亮眼的原因，兩公司不約而同，指出今年2月甫上線的大型多人線上角色扮演（MMORPG）手機遊戲《三國群英傳M》創造的效益。

《三國群英傳M》為宇峻、智冠旗下子公司遊戲新幹線、以及智冠共同營運，端遊時期的《三國群英傳Online》，曾繳出最高年度營收近5億元成績，加上近年端遊轉手遊營收總能較過往倍增，《三國群英傳M》推出前，備受市場看好。從《三國群英傳M》2月11天帶進逾5,000萬營收，3月表現續強來看，目前效益也確實符合預期。

不過，手遊市場競爭激烈，即便是神作，一步走錯就跌落神壇的可能性，也是很高，《三國群英傳M》上市第一天其實就遇上危機。2月18日中午12點，《三國群英傳M》在安卓、iOS雙平台同步上線，孰料，迎來的不是掌聲，而是登不進遊戲玩家們的哀鳴。

遊戲新幹線副總經理張益民坦言，雖有進行沙盤推演，知道會有狀況，但仍有意料之外，「中午想說應該還好，沒想到玩家透過不同驗證過程登入，全部堵在一起，導致裡面不能正常玩，外面也進不去，壅塞程度超乎原本判斷。」

遊戲新幹線和宇峻，當機立斷關機，展開長達7小時的救援行動，召開會議討論解決方案，程式化跟擴充兩路並進，同時每小時回報進度、安撫玩家，目標就是要「一次到位」。張益民說，「我們的想法就是要一次開機、一次成功，不要開開關關，對玩家不負責任。」

當天晚上7點，《三國群英傳M》總算重啟，伺服器從兩個加開到四個，張益民親上火線解釋狀況，新幹線和宇峻所有人聚精會神，絲毫不敢馬虎。「真的蠻煎熬。」宇峻發言人葉文燦說，停機7小時比想像中久，剛開完機也還有點卡，「那時不管寫程式的團隊，或是搭配的系統工程師，壓力都蠻大的，不敢擅離職守，至少三天都很緊繃。」

「整個一周感覺像過了10個月！」張益民表示，停機過後，原本不看好有正面回報，但玩家投入跟隨，經過第一天的認同肯定後，將遊戲推到新的高度，第二天開始效益更驚人，剛上線時每天離峰跟尖峰，他們花很多時間注意玩家狀況，玩家說甚麼、每個時段討論的聲音等，宇峻也很夠力會面對問題，狀況排除後，整個心情非常不同。

新幹線社群小編即時回應問題，宇峻不斷加開伺服器，這關鍵的7小時，讓《三國群英傳M》穩了下來，2月次日留存率51%，次日留存率36%，舊玩家次留至少七成，伺服器一路開到超過10個，創造的營收規模也相當可觀。

法人看好，受惠《三國群英傳M》挹注，宇峻第二季業績有機會優於去年同期；智冠則除了《三國群英傳M》，還有新幹線代理的端遊《古劍奇譚網路版》，網龍自製的手遊《黃易群俠傳M》也預定第二季底上市，加上「宅經濟」持續延燒，業績向上的想像空間大。