手機OLED面板三星遙遙領先 中國大陸全力追趕

隨著智慧型手機螢幕下指紋辨識觸控功能搭配OLED面板的需求強烈，以及全球5大智慧型手機品牌大廠陸續將此功能導入高階手機。OLED手機面板出貨量大幅成長，也壓縮LCD面板出貨比重，再加上廠商在OLED技術持續進行優化，生產成本大幅度下降，根據Omdia統計，2019年智慧型手機的OLED面板出貨量增加至4.71億片，比2018年成長16％。整個智慧型手機顯示器市場的OLED滲透率上升了4個百分點，達到30％。

根據韓媒指出，2019年在剛性OLED面板的出貨量增加至3.13億片，比2018 年成長26％，主要因素是中國大陸智慧型手機OEM廠商的出貨量成長，使得剛性OLED出貨量增加，但是去年在柔性OLED面板的出貨量卻略有下降，降至1.58 億片，比2018年下降1％，主要原因是使用柔性OLED顯示螢幕的蘋果和三星智慧型手機的需求低於去年的預期，再加上中國大陸生產柔性OLED顯示螢幕的智慧型手機OEM廠商，在去年沒有將柔性OLED面板擴大給其他智慧型手機品牌陣容。

光電協進會產業分析師林政賢表示，三星顯示器在全球智慧型手機OLED市場中排名第一，占整個出貨量的90％以上，與競爭對手相比表現相當出色，隨著搭配OLED顯示螢幕的高階智慧型手機的數量不斷增加，預估三星顯示器OLED市場上將遙遙領先於其競爭對手。並進一步指出，從出貨量來看，三星顯示器在OLED面板總出貨量中，出貨占比有下降趨勢，由於京東方，和輝光電與維信諾等其他面板製造商增加了面板出貨量，不包括三星顯示器在內，2019年面板總出貨量成長了113％，達到6400萬片。

面板設計具有為相機鏡頭模組設計的孔洞，可將全螢幕效果發揮到最大。雖然此面板主要應用在柔性OLED 面板的高階智慧型手機，但也開始滲透到低階和中階智慧型手機，目前智慧型手機製造商將OLED 顯示器導入在產品上已是趨勢，再加上配置OLED 面板的低階和中階智慧型手機的數量開始增加，OLED 面板將在智慧型手機成為主流面板技術。