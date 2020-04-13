全台第一 明基三豐智慧手術室iQOR導入醫美診所

近年醫學美容療程的安全逐漸受到民眾重視，誠美學診所為提供更高品質的醫療水準，成為全台灣第一家導入智慧手術室的整形美容診所。明基三豐(4116)的智慧手術室- iQOR手術室整合方案導入醫美診所-誠美學，不僅滿足遠距醫療的需求，智慧化的整合資訊面板更可直覺操控與紀錄，提高手術效率與安全性。

明基三豐表示，在製造與銷售手術室專業醫療設備公司已有超過三十年經驗，這次和誠美學合作，把整套手術室設備(包含手術檯、手術燈、醫用吊塔、超音波等) 與iQOR手術室整合方案導入診所，期望帶給顧客更美好的醫療服務，實現醫護病三方共贏的醫療環境。

iQOR可提供手術影像所需之準確性與即時性，也可同步紀錄手術室當下的醫療影像，透過穩定且無延遲的傳輸技術，即時傳輸於大型會議室或是教學中心，將臨床與學術研究密切結合，滿足臨床教學與會診的需求，實現智慧醫療新趨勢。

明基三豐不斷精進在手術室領域的專業性、多元性與整合性，提供全方位的軟硬體、系統整合方案，把整個手術室中的設備整合起來。此外，可針對不同醫院及科別提供客製化的專業服務，讓產品與診所現有流程與系統做到完美結合，整合資源，使利用效率最大化。

iQOR手術室整合方案以科技整合醫療影像、資訊管理系統、醫療設備，透過直覺化與智慧化的操作介面，整合複雜的手術流程，讓手術相關人員都可以靠一個資訊面板，精準掌握整個手術過程，並透過此面板直接操控手術設備，大幅減少手術室因太多人員而增加的感染風險，提升手術效率與安全性。

台灣美容外科醫學會理事暨誠美學診所整形名醫林孟羲院長表示，對整形外科而言，手術室是最重要的心臟，是治療使用的場所，除了專業的醫師技術以外，不斷提升醫療設備也是誠美學的堅持。此套整合性系統滿足在臨床教學與演講上的需求，不僅操作簡單，訊號即時且不失真，為遠距醫療提供最佳的溝通管道，是有志從事教學診所必備的設備。

林孟羲表示，誠美學是全台第一套導入智慧手術室的整形美容診所，在業界有相對領先的地位，因此願意在技術面、資金面、專業領域上比別人投入更多，期望提供顧客更安全、更高品質的醫療水準。