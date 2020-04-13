聯強攜手三緯國際 切入3D列印教育市場

聯強國際今日指出，深耕教育通路，繼代理DJI編程教育機器人系列產品，成功打開新課綱引爆的資訊教育升級需求之後，日前更宣布取得全球3D列印第一品牌三緯國際（XYZprinting）全產品總代理權，瞄準108課綱變革帶來的數位教育設備採購需求，藉由聯強的全通路布局與整合銷售實力，雙方將聯手擴展3D列印在教育通路的市場。

近年來3D列印技術趨於成熟，並成功切入各領域應用，據統計2020年全球市場規模將突破220億美元。由於3D列印同時具備省時、省成本以及技術門檻低的優勢，市場看好3D列印將在未來十年大量取代傳統模具市場，成為製造業最重要的關鍵技術。也因此，3D列印技術人才的培養，也成為各級學校積極布局的領域。

聯強國際表示，為了讓新世代人才能及早學習3D列印技術，除了大專院校將有3D列印技術應用設備的採購需求外，亦是高中至小學各級學校生活科技教育的熱門科目。尤其108課綱中的生活科技課程，著重培養學生「動手做」、運用科技產品設計與批判思考等能力，為此國教署計畫於全國建置1,385間生活科技教室，並編列可觀的預算，讓各公立國中均能充實生活科技教室設備，以落實教學與培養學生相關能力。

對應教育通路的廣大需求，聯強國際資訊事業部總經理李建宗表示，三緯國際是全球3D列印市佔率最高的第一品牌，產品線涵蓋最廣，包括可做為兒童益智教學玩具的手持式3D列印筆、中小學生實作所需的3D列印入門機種，到大學專科或是創作者使用的中階產品；甚至是工業級可生產特殊模具等用途的3D列印機，產品一應俱全。聯強取得全產品線總代理權，將可滿足各種領域的應用需求。

XYZprinting成立於2013年，隸屬於新金寶集團。自2013年推出旗下首款3D印表機da Vinci 1.0，其系列產品並以全球最佳性價比，連續五年獲美國消費電子展大獎(CES 2014-2018 Editors’Choice Award)及Tom’s Guide消費者評鑒獎(Readers’ Choice Award)、COMPUTEX與IFA等國際性獎項肯定，為3D列印全球第一大品牌。