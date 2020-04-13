快訊

【重磅快評】台灣在乎台星友誼？何晶一字讓大氣球消風

縱橫七海的醫學中心 美海軍醫療艦對防疫的實質作用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯強攜手三緯國際 切入3D列印教育市場

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
聯強取得全球3D列印第一品牌三緯國際（XYZprinting）全產品總代理權，雙方將聯手擴展3D列印在教育通路的市場。 圖／聯強提供
聯強取得全球3D列印第一品牌三緯國際（XYZprinting）全產品總代理權，雙方將聯手擴展3D列印在教育通路的市場。 圖／聯強提供

聯強國際今日指出，深耕教育通路，繼代理DJI編程教育機器人系列產品，成功打開新課綱引爆的資訊教育升級需求之後，日前更宣布取得全球3D列印第一品牌三緯國際（XYZprinting）全產品總代理權，瞄準108課綱變革帶來的數位教育設備採購需求，藉由聯強的全通路布局與整合銷售實力，雙方將聯手擴展3D列印在教育通路的市場。

近年來3D列印技術趨於成熟，並成功切入各領域應用，據統計2020年全球市場規模將突破220億美元。由於3D列印同時具備省時、省成本以及技術門檻低的優勢，市場看好3D列印將在未來十年大量取代傳統模具市場，成為製造業最重要的關鍵技術。也因此，3D列印技術人才的培養，也成為各級學校積極布局的領域。

聯強國際表示，為了讓新世代人才能及早學習3D列印技術，除了大專院校將有3D列印技術應用設備的採購需求外，亦是高中至小學各級學校生活科技教育的熱門科目。尤其108課綱中的生活科技課程，著重培養學生「動手做」、運用科技產品設計與批判思考等能力，為此國教署計畫於全國建置1,385間生活科技教室，並編列可觀的預算，讓各公立國中均能充實生活科技教室設備，以落實教學與培養學生相關能力。

對應教育通路的廣大需求，聯強國際資訊事業部總經理李建宗表示，三緯國際是全球3D列印市佔率最高的第一品牌，產品線涵蓋最廣，包括可做為兒童益智教學玩具的手持式3D列印筆、中小學生實作所需的3D列印入門機種，到大學專科或是創作者使用的中階產品；甚至是工業級可生產特殊模具等用途的3D列印機，產品一應俱全。聯強取得全產品線總代理權，將可滿足各種領域的應用需求。

XYZprinting成立於2013年，隸屬於新金寶集團。自2013年推出旗下首款3D印表機da Vinci 1.0，其系列產品並以全球最佳性價比，連續五年獲美國消費電子展大獎(CES 2014-2018 Editors’Choice Award)及Tom’s Guide消費者評鑒獎(Readers’ Choice Award)、COMPUTEX與IFA等國際性獎項肯定，為3D列印全球第一大品牌。

3D列印 聯強 108課綱

延伸閱讀

聯強3月營收回穩 Q2審慎保守

外資終結連31賣轉買 聯強股價上攻收復10日線

今年展望相對樂觀 聯強高喊穩定配息

聯強總裁杜書伍：IT供應鏈回神 今年仍樂觀

相關新聞

聯強攜手三緯國際 切入3D列印教育市場

聯強國際今日指出，深耕教育通路，繼代理DJI編程教育機器人系列產品，成功打開新課綱引爆的資訊教育升級需求之後，日前更宣布...

HTC區塊鏈手機可以挖礦 本土新創開發App可挖門羅幣

新冠肺炎影響了新創募資，但本土的ASIC設計新創Midas Labs仍在近期完成了種子輪的融資。投資者是宏達電首席去中心...

遠傳助餐飲業升級防疫 點餐結帳零接觸

新型冠狀病毒未見趨緩，在外用餐即使一桌一人、保持社交距離，點餐、結帳時難免交談、接觸，遠傳推出智慧餐飲工具「一指點」，餐...

跨國攜手日、韓電信商 中光電搶攻商用無人機市場

中光電（5371）旗下子公司中光電智能機器人，今（13）日宣布，與日本大型信公司KDDI、南韓樂金集團旗下電信營運商LG...

台鋼叫陣 友訊爆經營權大戰

台灣最大網通品牌友訊（D-Link）爆經營權大戰，今年董事會改選，市場派台灣鋼鐵集團找來前友訊總座林仕國與現任獨董馮鍾鵬聯手，提名足額競選，高喊「要為台灣網通業做改變，導正公司方向」，叫陣公司派。

友訊品牌、現金…可能是市場派覬覦標的

友訊的D-Link品牌曾是全球最大消費網通品牌，比宏達電等台灣科技品牌廠更早紅遍全球，產品行銷全世界，但昔日「品牌日不落國」，在創辦人高次軒十多年前驟逝後，營運積弱不振，經營團隊換了好幾輪，這次更引起市場派舉旗進攻董事會。

神祕買盤 近期天天敲進友訊

友訊董事改選競爭激烈，公司派買進自家股票捍衛經營權之餘，台北市松山區某券商更出現神秘買盤，近期幾乎天天都在買友訊股票，上周五（10）日續買645張，居單日買超券商之冠，近一季累計大買逾1.86萬張，持股超過檯面上最大單一股東、友訊董事長胡雪的高聚投資。

蘋果追單 台積5奈米產能全開

供應鏈透露，台積電遭華為旗下海思砍5奈米投片量，相關產能缺口由蘋果全數吃下，蘋果並要求台積電第4季追加近1萬片產能，與超微爭食5奈米強化版，加上輝達、超微等大客戶同步擴增7奈米投片量，台積電5奈米不僅如期並全產能開出，7奈米也持續滿載至年底。

鴻海面板生態圈 黏住三星

鴻家軍布局顯示器相關資源豐沛，集團內擁有以技術見長的夏普、台灣面板產能一哥群創，以及能供應連接器等關鍵零組件的廣宇等，足以發揮系統整合的一條龍服務優勢，成三星尋覓LCD面板供應商的仰賴對象。

疫情干擾生產 Mac上季出貨量減21%

最新資料顯示，2020年第1季蘋果Mac電腦出貨比去年同期銳減21%，整體全球個人電腦（PC）出貨量也下滑8%，顯示儘管新冠肺炎疫情迫使人們在家上班、並帶動電腦的需求激增，但疫情干擾生產，造成製造商無法加緊生產以滿足需求，甚至傷害整個產業。

三星LCD大單 鴻家軍全拿

南韓三星顯示器今年底全面停止LCD面板生產，因應自家品牌電視、平板等產品對LCD需求仍強，三星決定將自家品牌產品LCD訂單全數交由夏普、群創等鴻家軍承攬。三星是全球電視機龍頭、平板二哥，LCD訂單量龐大，鴻海集團相關面板廠承接大單，有助提升營收與市占。

台積資本支出 持續衝高

台積電已正式通知供應鏈，原訂竹科12廠6月裝設3奈米試產線時程延至12月，比原進度延後二個季度，南科18廠試產線同步延後，預料3奈米要到明年上半年才會進行風險性試產。供應鏈表示，這項調整主因大客戶蘋果考量新冠肺炎疫情對全球衝擊未解，決定延後採用3奈米。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。