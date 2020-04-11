半導體銷售估值 二研調機構調降

新冠肺炎疫情嚴峻、癱瘓全球市場，兩大研調機構IC Insights與顧能（Gartner）不約而同調降2020全球半導體成長預估。IC Insights兩度下修全球半導體銷售額預估值，從成長3%下修為衰退4%；顧能從原先成長12.5%下調至衰退0.9%。

全球半導體景氣風向指標台積電於16日舉行線上法說會，市場預料台積電對2020年半導體成長預估將有所調整。

IC Insights連續第二個月下修2020年全球半導體市場銷售額預估，原先1月預測全球半導體營收將成長8%至3,848億美元；疫情逐漸擴散，3月又下修為成長3%至3,706億美元；4月又再次將銷售額預估下修為衰退4%至3,458億美元。

顧能較上一季的預測減少550億美元，降低至4,154億美元，整體市場成長率從原預測的12.5%大幅衰退至0.9%，其中非記憶體部門預估下滑6.1%，記憶體可望成長13.9%。其中記憶體營收將占全球半導體市場的30%，年成長13.9%，達到1,247億美元的規模；而非記憶體市場的營收則較前一年下滑6.1%，總計2,906億美元。