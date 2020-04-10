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新科技防疫 勤益科大發表全外氣正負壓行動方案

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
勤益科大能源與環境資訊發展技術服務中心執行科技部108年價創計畫「全外氣引進循環熱交換健康節能空調系統」，建置全外氣正／負壓防疫檢測及隔離治療快速建置行動戰疫方案，被視為防疫新利器。記者宋健生/攝影
勤益科大能源與環境資訊發展技術服務中心執行科技部108年價創計畫「全外氣引進循環熱交換健康節能空調系統」，建置全外氣正／負壓防疫檢測及隔離治療快速建置行動戰疫方案，被視為防疫新利器。記者宋健生/攝影

新冠肺炎疫情襲捲全球，由勤益科技大學教授翁國亮研發、並取得多國專利的「全外氣引進循環熱交換健康節能系統」，在科技部指導下，鏈結國內醫療院所合作建置負壓隔離病房、行動檢疫站，最快可在7至10天內完成建置，目前已有秀傳醫院率先採用，成為最新防疫利器。

科技部將進一步媒合國內醫療院所、牙醫師公會全聯會，讓此「行動戰疫方案」可以快速落實，加速部署社區防疫之用。

而「中科智慧機器人自造基地新創加速器」整合產業界，並協助尋找資金成立愛浦斯科技公司。愛浦斯科技董事長盧壯興表示，未來將進一步把這項台灣發明的專利，為全球防疫做出貢獻。

據了解，目前美國已有兩個州政府及印尼地方政府，還有泰國、越南台商等，都積極洽詢盼能引引進當地做為社區防疫之用。

勤益科大能源與環境資訊發展技術服務中心、全外氣引進循環熱交換健康節能空調系統團隊執行長黃茂青，今(10)日在勤益科大校園現場建置展示行動方舟(貨櫃屋)和行動方屋(組合屋)。

現場展示提供正/負壓防疫空間，以大量新鮮空氣產生正/負壓分離的作用，可讓病毒無法流向醫護人員，降低病毒於空氣中交叉感染風險，在醫療過程中確保醫護人員與受檢者安全、舒適、潔淨與健康的空間。

翁國亮表示，「全外氣正/負壓防疫檢測及隔離治療」，訴求以負壓有效隔離病菌，及正壓保護醫護之安全防疫環境，達到有效防疫效果，並推出快速建置的「行動戰疫方案」，可以在短時間內快速建置防疫安全臨床檢疫站，杜絕院內病毒交叉感染風險，具備正壓清淨、降溫和負壓隔離自然全外氣系統多重功能。

翁國亮說，推動建構全民全區防疫安全保護網，以村里為區域防疫基礎點，並在大學和中小學室內活動中心建構防疫戰疫醫療場所，制疫於院外保護現有醫療體系，可免於院內病毒細菌交叉感染風險。目前已有數個縣市政府團隊積極接洽，超前部署推動「全民防疫安全保護網」機制。

醫護人員 科大

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