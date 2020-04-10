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台積電第1季營收3105.97億元、年增42% 優於預期

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導
晶圓代工龍頭廠台積電（2330）營運不受新冠肺炎疫情影響，公告3月合併營收達1135.2億元，月增21.5%，重返千億元大關。 歐新社
晶圓代工龍頭廠台積電（2330）營運不受新冠肺炎疫情影響，公告3月合併營收達1135.2億元，月增21.5%，重返千億元大關。 歐新社

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）營運不受新冠肺炎疫情影響，今（10）日公告3月合併營收達1135.2億元，月增21.5%，重返千億元大關，創單月營收歷史新高，第1季累計合併營收約3105.97億元，年增42.0%，超越原先財測高標，僅次於去年第4季。

台積電原本預估，今年第1季以美元匯率29.9元計算，約102到103億美元之間，季減0.9%到1.8%，折合新台幣3049.8億元到3079.7億元區間，季減2.9%到3.9%，而實際營收超過財測高標；台積電第1季營收達3105.97億元，季減2.09%，年增42%，連2季站穩3000億元，寫下單季歷史次高紀錄，僅次於去年第4季的3172.37億元。

台積電預計在4月16日舉行的法說會，以線上語音形式舉行，法人將關注受新冠肺炎疫情蔓延，台積電對第2季的展望以及影響的幅度；有外資認為，台積電今年整體營運成長預期不如先前強勁，不過也有外資力挺，台積電製程技術居領先地位，營運表現將維持穩健，今年業績可再創新高。

台積電 營收

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