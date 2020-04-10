工研院綠能與環境研究所長 王人謙升任

工業技術研究院今（10）日宣布，原綠能與環境研究所代理所長王人謙，即日起真除，升任綠能與環境研究所所長。

王人謙先後於工研院的綠能與環境研究所、產業與經濟研究所、國際業務中心、化學工業研究所等任職長達26年，十分熟稔綠能科技研發、國際合作與產業趨勢分析，具豐富跨領域研發與產業合作經驗，擅長資源整合與溝通，深知產業界需求與未來進展方向。

他為美國伊利諾大學化學博士，專長為能源技術研發及政策規劃、石化及下游產品觸媒與製程開發、特用化學品研發、先進無機材料開發等。曾任職於國際知名殼牌石油公司與奇鈦科技股份有限公司，並曾擔任工研院「電網管理與現代化策略辦公室」副主任。

工研院院長劉文雄表示，台灣正面臨能源轉型的關鍵時刻，可預見未來電業供應鏈上將出現許多創新商業模式，帶動能源領域的新興產業發展。

因應政府2050年前實現淨零碳排目標，王人謙近年來與研發團隊協助推動建置5.5 GW(百萬瓩)離岸風力場域、集合國內電池供應商與大電力系統整合商將完成4座MW(千瓩)級電力儲存系統，同時與台電等將MW級電力儲存系統連結再生能源與高壓電力系統場域，落實再生能源應用與產業化。另一方面，積極推動培育跨領域、具實務經驗的電力電網人才，接軌國外能源發展趨勢，促進能源轉型。

劉文雄指出，王人謙帶領團隊投入前瞻研發與國際合作，表現亦十分卓越。包括與美國史丹佛大學共同開發先進環保鋁電池技術，不僅獲國際知名Nature雜誌刊載論文成果，也開始試量產。

與美國能源部所屬國家能源技術實驗室(NETL)及勞倫斯柏克萊國家實驗室(LBNL)合作地熱探勘技術，加速開發臺灣地熱資源。與國際知名大廠合作方面，和IBM Almaden Lab.前瞻規劃團隊攜手建立我國第一套系統化科技前瞻研究方法，已成為技術處「2015台灣產業科技前瞻研究計畫」及後續計畫的標準研究方法。這些成果都為產業轉型升級奠定重要基礎，更提升科研水準，樹立前瞻研發標竿。

王人謙表示，綠色能源是全球新興的潛力產業之一，商機龐大。在政府大力推動能源轉型政策之下，國內長期發展太陽光電、LED照明光電、風力發電、生質能源、燃料電池與能源資通訊等產業，已累積豐厚實力。綠能與環境研究所未來將持續投入前瞻綠能科技研發，鏈結產業能量，扮演加速綠能產業化最後一哩路的推手，創造綠能、資源與環境產業的新契機，並為建設低碳家園、永續發展貢獻心力。

為加速以創新科技推動綠能產業發展，同時拔擢三位專長於綠能科技領域的專業人士擔任副所長，包括專長於智慧電網、電力電子、磁控醫學內視鏡的劉志文博士，劉志文目前也兼任工研院「電網管理與現代化策略辦公室」主任，並曾任職台灣大學電機工程學系主任及研究所所長，積極推動電網管理技術和解決方案。

另一位擅長再生能源領域，並配合政府落實能源政策、成效卓著的萬皓鵬博士；還有具豐富智慧節能科技研發經驗，且長期耕耘業界、合作密切的鄭名山博士。未來將借重多位專家的專業知識及管理長才，領導綠能與環境研究所研發綠能科技，共創綠色經濟與環境永續雙贏格局。