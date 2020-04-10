智慧家電大廠禾聯碩3月營收5.1億元 月增50.9%

智慧家電廠禾聯碩(5283)今(10)日公告3月營收5.11億元，月增50.9%，年增14.6%。第1季營收11.96億元，季減2.74%，年增2.9%。

禾聯碩表示，持續致力於各項產品的開發，液晶顯示器方面，內建環控中心將導入更智能之聲控系統，將發展更具智慧、語意辨識更高更全面的聲控智能環控中心。

空調方面，開發導入R32(環保冷媒) 商用(隱藏式與櫃機、壁掛式)14.0KW以上高能效超越國家標準一級能效變頻空調及商用三相380V與220V 14.0KW以上(隱藏式與櫃機、壁掛式)一級能效變頻空調，配合遠端RS-485通訊集中電腦監控,讓空調更節能、更省電。

生活家電方面，今年將推出新款掃地機器人、DC變頻風扇、氣炸鍋、空氣清新機等各式生活家電，並將其朝向「智能雲端控制」的方向進展，結合語音聲控，深信公司透過此次產品的推陳出新，未來能再次替公司帶來一波業績成長。

禾聯碩6月2日舉行股東常會，今年董事改選，董事由七席增加為九席，強化董事會陣容。

去年禾聯碩營收57.86億元，稅後純益7.74億元，每股純益10.73元。自2016年起連續四年的EPS均超過10元以上。每股擬配發現金股利8元。