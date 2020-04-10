技嘉筆電新品 奪2020德國紅點設計大獎

個人電腦領導品牌技嘉旗下最新AERO系列創作者筆電AERO 15 OLED、AERO 17，以及AORUS 15G、AORUS 17X專業電競筆電等四項產品，榮獲2020 紅點產品設計大獎(Red DotDesign Award)肯定，奠定專業筆電市場的創新領導定位。

2020 年紅點產品設計大獎共有來自全球60個國家，超過6,500件參賽產品，技嘉科技旗下AERO系列創作者筆電及AORUS系列專業電競筆電堅持台灣設計生產製造，首創極窄OLED 絢麗螢幕、Xrite Pantone面板校色、Microsoft Azure AI等多項業界領導技術，繼歐洲電腦硬體協會年度最佳筆電、台灣精品獎之後，再獲 2020 年紅點產品設計大獎。

AORUS筆電結合效能與快速，配備最新Intel第10代i9/i7處理器和最高NVIDIA GeFore RTX 2080 SUPER顯示卡、240Hz高更新率電競面板、以及獨家開發真機械軸鍵盤帶來的觸發快速，今年度更與國際電競戰隊G2 Esports合作，設計與規格上為職業選手與專業玩家量身打造，完整的整合設計概念成為獲獎關鍵。

在產品設計上，融入充滿速度感的產品精神，得獎產品旗艦機皇AORUS 17X以超跑、噴射機為靈感，採用CNC製成，將全鋁機身打造成一體成形的堅固機身，佐以RGB LED燈飾，充分展現機皇的獨一無二霸氣。