盜版網站被抄 愛奇藝單日非會員進站人數大增50%

新冠肺炎疫情持續升溫，影音串流成為網友們居家娛樂首選。愛奇藝台灣站數據顯示，清明連假的進站人數已較過年期間成長約25%，自4月8日刑事警察局公布楓林網遭查封起，全站的進站人數更不斷攀升，9日非會員進站人數再度大漲50%，達近三個月以來的最高峰，顯示除了疫情影響外，的確有一大群潛在使用盜版網站的民眾湧入。

負責經銷愛奇藝台灣站的歐銻銻娛樂董事長范立達表示，合法串流影音與內容業者長期致力於打擊盜版，政府也不再姑息不法份子侵害正版業者著作權的問題，對正版平台是一大激勵，呼籲閱聽眾一起支持正版、體驗好品質的內容。范立達指出，許多盜版網站都會因避風頭而短暫關閉網站，但過幾個月後又會恢復營運，希望政府持續掃蕩其他不法網站，維護著作權人的權益，幫助整個影視產業的發展。

愛奇藝台灣站每年投資大量預算採購獨家內容，也自製原創戲劇及綜藝節目，但優質內容被盜版網站盜用，長年以來對正版平台造成極大的傷害，也使正版網站經營不易。歐銻銻指出，例如2018年愛奇藝自製戲劇《延禧攻略》在全球締造亮眼的成績，但被盜版網站流出最新集數；今年的古裝劇《慶餘年》及台劇《想見你》也都發生片源提前遭盜版流出，甚至造成結局提前外洩，對於正版平台的流量造成損失，對支持正版的觀眾也不公平。