居家辦公超前布署 Canon多功能印表機提升遠距工作效率

如何為居家辦公超前部署，提升遠距工作效率，全球光學影像領導品牌Canon推出系列印表機限時優惠，推薦結合無線列印、影印、掃描、傳真多合一功能機種PIXMA TR4750及快速黑白雷射多功能機種imageCLASS MF113w，建置居家辦公設備，不僅節省空間，絕佳高速列印品質與文件掃描、傳真處理效率，清晰易懂的操作介面，手機、筆電無線傳輸列印等強大功能，協助在家辦公的員工維持高效能。

Canon表示，公司計畫遠距辦公、移地辦公、居家工作，什麼設備可以協助團隊遠端工作順暢高效率是關鍵考量點。集結行動智慧科技及多功能彩色列印的列印神器，Canon PIXMA TR4570傳真多功能相片複合機，採四合一功能設計，集彩色列印、彩色掃描、彩色傳真和彩色影印於一身，並支援自動送稿及自動雙面列印，內建Wi-Fi提供在家辦公族群更省時便利的操作選擇。

使用者可透過Canon PRINT Inkjet/SELPHY智慧手機應用程式直接進行列印、掃描及雲端列印，遠端列印一鍵搞定，隨時掌握工作進度，用最新的技術簡化工作流程，提升辦公效率。

黑白文件大量列印一機高速完成，Canon imageCLASS MF113w黑白雷射多功能事務機體積小巧，集結影印、列印、掃描三合一功能，並採用Canon特別研發的「按需定影技術」，節省等待啟動的時間及減少能源消耗，首頁列印時間僅需6.5秒且列印及影印速度每分鐘達22張，縮短大量文件列印的等待時間，協助使用者簡化整體工作流暢度。搭載五行黑白LCD螢幕，圖像動畫式說明，輕鬆上手操作，提供自定義功能選項，讓使用上更加人性。

Canon指出， imageCLASS MF113w 內建Wi-Fi無線網路及有線網路，提供多種連接方式。此外，該機種更可支援iOS及Android手機裝置進行無線列印，透過Canon PRINT Business應用程式，直接將手機中的檔案傳送至印表機進行列印或掃描，滿足消費者不同的使用需求。

即日起至6月30日止，Canon指定型號印表機各機種推出限時優惠，此外，凡至Canon官網完成保固註冊並回傳相關資料，再加贈7-11禮券或延長保固等多重好禮。