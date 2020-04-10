Sony全新無線藍牙耳機進階登台 降噪系列再添生力軍

Sony 於今（10）日在台上市全新WH-CH710N主動式降噪藍牙耳罩式耳機，簡約黑、白、藍三色，延續前代達35小時的超長電池續航力外，更有效提升降噪表現，為Sony備受矚目的降噪系列再添生力軍。

同步推出EXTRA BASS系列 WI-SP510運動藍牙入耳式耳機，展現全新活力黑、白、橘、藍四色，支援IPX5防水係數提升耐用性，並搭載獨家EXTRA BASS重低音調音技術傳遞強勁深沉的重拍回饋，釋放樂曲能量徹底激勵運動表現。Sony無線藍牙耳機年度新品，再度以深厚的聲學技術搭配優異的功能性，打造適合各種場合的優質音樂體驗。

Sony表示， WH-CH710N配備全新 30 mm 驅動單體傳遞純淨清晰的音質，精彩重現重低音到高亢人聲的寬廣頻率範圍。採用雙重噪訊感應器技術，透過前饋及後饋雙感應麥克風可捕捉更多環境噪訊，成就優異的主動式降噪表現，在吵雜的環境中有效隔絕干擾，獨享高品質的個人音樂時光；WH-CH710N還可依個人需求或透過人工智慧降噪功能調整為環境音模式，接收外在聲音保持對外連結，聆聽使用上更加便利，輕鬆掌握個人化智慧聆聽體驗。

時尚流線的黑、白、藍單色外型融合輕巧設計，且透過柔軟耳墊和輕巧頭帶提升配戴的舒適性，適合長時間的聆聽需求，享受WH-CH710N 的35小時超長電池續航力，同步支援快速充電功能，只要快充10分鐘即可享受聆聽60分鐘音樂。

此外，搭載藍牙5.0版本連線更為穩定快速，內建NFC功能只需觸碰立即輕鬆連結裝置，並提供語音助理和清晰的免持通話功能；智能體驗、簡約不繁複的WH-CH710N滿足樂迷們隨行聆聽好聲音的純粹想望。