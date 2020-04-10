分析師：Micro LED估先行導入穿戴裝置及超大尺寸市場

光電協進會產業分析師林政賢表示，目前發展的技術能力，Micro LED預期會向兩大應用方向先行導入，一是穿戴式裝置市場，據外媒傳蘋果將在2023年蘋果手表和手機上使用Micro LED顯示面板，二是超大尺寸市場，以三星為代表，2020 CES三星展出292吋8K The Wall模組化Micro LED顯示器，不僅強化色彩深度、解析度更高而且畫面更清晰，峰值亮度上都具有優良的性能。

林政賢指出，Micro LED是全新的顯示技術，牽涉到產業的非常多，包含LED、面板、精密機械、半導體製程、測試及維修，因此還需要整合很多的產業一起來投入，才有辦法成功的突破，至於要多久時間，要看產業整合的速度。在技術發展上，德國開發商ALLOS展示將GaN-on-Si Micro LED 技術應用於300mm大型晶圓片上。

在此實驗室，目標是從Micro LED的晶片製造與晶片轉移（從背板轉移LED元件技術）形成RGB三色到檢查、修復等一條龍製造技術可行。

預計完成產品運用於如VR／AR等穿戴裝置的終端顯示、高畫質的行動裝置終端顯示、大尺寸電視與螢幕與車用與商業設施等為主，將涵蓋Micro LED製程的開發到原型生產。

三安光電是中國大陸最大的LED晶片製造商，是三星開發最大219吋次世代顯示器的Mini LED與Micro LED晶片的供應商。華星光電是中國大陸最大電視製造商的面板生產子公司，本身在面板製造中累積大尺寸基板上的製造能力，正計劃應用於次世代顯示技術的Micro LED的開發，這次兩家公司透過各自的優勢共同合資開發，建立Micro LED顯示器的一條龍實驗研究基地。

光電協進會認為，Micro LED技術即將進入下一代消費性產品，預計將淘汰現有顯示技術，由於Micro LED顯示器由單一子像素的微米級LED陣列組成，與現有的LCD和OLED技術相比，具有功耗最低，同時又具有出色的像素密度、對比度與亮度。

因此，Micro LED為消費性行動產品以及高階電視顯示器提供了新的發展機會，最近供應鏈動作頻頻，陸續進行結盟與合作，以及顯示開發商業者宣佈技術突破，這些結盟策略與開發商的研發成果，代表著技術的可行性已被認可，已不再是待評估的計畫，將是真槍實彈的商品化競爭。