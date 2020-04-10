元太攜手Visionect 推居家辦公助理Joan Home

元太（8069）今（10）日宣布，與領先及創新電子紙解決方案商Visionect合作為居家工作環境帶來創新解決方案「電子紙居家辦公助理Joan Home」。元太表示，Joan Home是可顯示時間排程表的電子紙居家辦公助理，協助居家工作者提升工作效率。

元太的電子紙技術，賦予客戶為市場帶來最創新的電子看板解決方案。元太指出，近10年來，元太與Visionnect的合作為會議室管理解決方案產業帶來改變，Visionect受歡迎的電子紙會議室預約系統Joan，即是採用元太的電子紙技術設計而成，Joan Home的前一代產品Joan 6獲全球許多領導企業採用，包括微軟、NASA、三星與亞馬遜等。Joan Home將延續一系列的高效節能的辦公場域解決方案，為居家辦公環境帶來更佳的工作效率。

Joan Home是可顯示居家工作者時間排程表與當下狀態的電子紙居家辦公助理，也可客製化顯示內容，例如做為電子畫框使用、顯示任務清單，或是增加任何使用者想顯示的資訊。由於採用電子紙作為顯示螢幕，它看起來如傳統紙張，具有舒適的高閱讀性，並且具有低耗電特性，它無需插電，只需每幾個月充電一次。

元太董事長李政昊表示，電子紙技術可應用的範圍廣泛，從戶外看板至室內辦公室場域的導入，已經實現許多多元化應用，非常高興看到電子紙技術再延伸至居家情境的使用，展現電子紙技術的廣泛應用性與絕佳的發展契機，在新冠疫情期間，幫助許多居家工作者，專注提升工作效率並兼顧家庭生活。

Visionect共同創辦人Matej Zalar也說，與客戶保持密切的合作，讓我們更加了解人們的工作方式及需求，進而能幫助客戶成就更好的自己。這正是為什麼Visionect因應近期的居家工作風潮，立即採取著手開發一項可簡化工作流程、降低居家工作及會議被干擾情況的解決方案。