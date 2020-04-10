樺晟3月營收3.82億元 年增39.75%

樺晟今（10）日公布3月營收為3.82億元，月增 175.79%，年增 39.75%。樺晟表示，本月營收成長主要有兩大原因，一、2月停產導致復工後續需求增加；二、全球疫情加速惡化，許多企業啟動居家辦公、學校啟動居家學習，帶動筆電需求量大增所致。

樺晟董事長魏孝秦表示，公司近期受惠筆電市場需求大增，使得淡季不淡，業績成長。但除此之外，樺晟在工程貿易部分也持續有斬獲，後續可望陸續看見營收表現。

法人指出，由於遠距上班與遠距教學比例短期內大幅提升，帶動商務及教學筆電的需求大增，緯創、英業達等代工大廠近期更是訂單滿檔，這樣的產能預估至少可到第2季。神腦國際也表示，由於現在許多企業就算沒有居家辦公，但也減少了出外洽公、會議的頻率，改以視訊會議取代，由最近的銷售看來，買氣約增加二~三成。