快訊

一紙公文 遠航正式歇業結束63年營運

畫面曝光！「噹噹」聲後... 聯結貨車被電聯車撞翻

市場搶買PC 宏碁：美國3月銷售年增一倍

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

宏碁泛美營運總部總經理普蘭德加斯特（Gregg Prendergast）接受美國Fox Business專訪指出，今年3月突破以往紀錄，與過往同期業務相比銷售增長一倍之多。

Fox Business主播尼爾‧卡夫拖（Neil Cavuto）提到多數美國校園已轉為線上學習，因此部分校園桌機及筆電產品供不應求。目前宏碁正協助學校盡速提供學生電腦產品，以便進行居家遠距學習。

普蘭德加斯特表示，宏碁泛美辦公室在去年第四季度即大量進貨，原為應付農曆新年假期的停運問題，但也因此滿足3月份學校單位大量的電腦需求；同時，今年3月份我們也突破以往紀錄，與過往同期業務相比銷售增長一倍之多。

其中，除了Windows電腦及顯示器產品外，宏碁泛美辦公室也已銷售超過數十萬台Chromebook；此外，更迅速地在四天內提供一個位於波士頓的學區20,000台產品，另外也提供一個位於拉斯維加斯的學區60,000台產品。

過去，美國校園多數在下學期採購電腦產品，普蘭德加斯特指出，雖然學校通常於夏季採購產品，但今年因學期延後的情況，預估今年夏季至秋末將仍然會有很高的電腦需求；此外，校園內也正推廣「一名學生、一台電腦」的計畫，這代表若有20萬名學生，則有20萬台電腦設備的需求。

最後，主持人卡夫拖也向普蘭德加斯特詢問企業端需求，普蘭德加斯特說：「目前居家辦公需求增加，我們也看好Windows筆電、顯示器、Chromebook甚至是電競電腦的銷售，未來也將會有另一波的成長。」

宏碁 顯示器 筆電

延伸閱讀

舊金山居家防疫到5月 加州學校本學期復課無望

MLB／如何應付噓聲？A-Rod傳秘訣給阿隆索

若非傷停數月 世界和平：38歲喬丹能場均35分

因新冠疫情休庭 紐約富豪殺人魔案延後審判

相關新聞

工研院、玩美移動 獲創新界奧斯卡「愛迪生獎」

訊連（5203）轉投資子公司、全球美妝科技廠玩美移動，以創新 AI／AR 科技為美妝產業打造的全通路試妝服務，再度獲得第...

威州申請補助款 鴻海：已在當地雇用數百名員工

美國財經網站《CNBC》報導，鴻海（2317）首度宣稱在美國威斯康辛州的投資案雇用員工人數已經達標，符合條件應當要取得州...

開第一槍示警！2研調下修今年半導體產值

新冠肺炎疫情嚴峻、癱瘓全球市場，兩大研調機構IC Insights與顧能（Gartner）不約而同開出第一槍示警，同步調降2020全球半導體成長預估，其中，IC Insights兩度下修全球半導體銷售額預估值，從成長3%下修為衰退4%；顧能則從原先成長12.5%下調至衰退0.9%。

纏訟大立光 先進光：營運暫無影響

先進光（3362）今日表示，針對大立光（3008）所提出的侵害著作權及營業秘密之民事訴訟，經提出上訴，智慧財產法院第二審中間判決主文，認定大立光主張的營業秘密項目第3項及第7項，並非營業秘密法保護的營業秘密，其餘部分則與第一審中間判決相同。先進光說，本判決非終局判決，以目前所得資訊，該事件未對公司財務及業務造成影響。

伺服器出貨優 超眾本季營運增溫

散熱模組大廠超眾（6230）在中國大陸昆山廠、重慶廠產能回復正常水準後，展望第二季，超眾預估，電競、商務筆電、伺服器出貨將優於首季，惟手機表現相對弱勢。

眾達本月稼動率有望拚90%

眾達-KY（4977）3月營收2.4億元，年成長12.94%，優於市場預期。法人分析，本季江蘇廠訂單出貨動能陸續回溫，前一季部分訂單遞延至4月出貨之後，第二季起加速馬來西亞檳城的新產線投產規畫進度，藉以分散營運風險，同時受惠5G基礎建設和雲端資料中心的強勁訂單需求，高速光通訊模組業務動能成長可期。

雲商機強強滾 資服商狂搶錢

新冠肺炎疫情熱，企業、學校啟動防疫，帶動如資安、雲端等需求，激勵資訊服務商業績。東捷資訊（6697）今日公告3月營收0.59億元，年增2.92%，雲端產品「全渠道雲端客服平台」銷售升溫，替營收挹注成長動能；零壹（3029）在網路資安、雲平台等產品需求挹注下，今年3月業績衝上近五個月新高，單月營收9.1億元。

遠距工作 助攻中小面板需求

各單位實施遠端工作、教學，掀起一波設備採購潮，包括筆電、平板等產品，銷售動能升溫，熱潮也延續到上游面板廠。面板業者指出，線上開會、網路會議需求大增，包括平板、筆電、顯示器等，3月確實需求較強，客戶訂單催得緊。

陸5G基建照樣灑錢 聯鈞全年營運不看淡

中國大陸今年5G基地台需求約為60~80萬座，全球需求則上看100萬座，今年第一季受到新冠肺炎疫情拖累，導致5G基地台建置期將落於第二至第三季，對相關供應鏈拉貨陸續啟動。法人看好，聯鈞（3450）全年光資訊和光通訊的兩大產品線陸續恢復年成長的向上動能，產品組合持續優化，轉投資捷敏的營收獲利亦將同步增長。

家登首季營運創新高 產能有望狂翻4倍

半導體設備廠家登（3680）無畏新冠肺炎疫情延燒，第一季營收創同期歷史新高，優於市場預期，其中，半導體本業占總營收比重超過70%，營運結構調整計畫奏效。家登表示，第一季整體營運表現大幅超越以往，原有擴廠計畫仍依序進行，將於4月底完工，完工後可提升四倍產能。

疫情衝擊今年全球半導體營收年減 記憶體逆勢成長13.9％

國際研究暨顧問機構Gartner指出，由於新冠肺炎衝擊半導體供應鏈及需求，預估今年全球半導體營收將年減少0.9%，相較於...

不到1日圓產品撐起這家企業 一位員工確診撼全球！4千億被動元件霸主揭密

在巴掌大的智慧型手機裡，有什麼零件能夠塞進多達800個？而且，不只一般汽車需要數千個它，拆開一輛電動車，甚至可點檢出數萬個？

熱門新聞

台積電行政職加分紅年薪600K？網力挺：CP值超高

國泰金 Q1獲利跳增七成

鋼鐵業驚傳法商緊縮銀根

超大型旅行社可領2500萬 20間觀光旅館有望獲千萬補助

富邦產險 推業界首創個人防疫保險商品

三大飯店破天荒合推通用券：為員工在漆黑的山洞中尋一道光！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。