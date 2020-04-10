市場搶買PC 宏碁：美國3月銷售年增一倍

宏碁泛美營運總部總經理普蘭德加斯特（Gregg Prendergast）接受美國Fox Business專訪指出，今年3月突破以往紀錄，與過往同期業務相比銷售增長一倍之多。

Fox Business主播尼爾‧卡夫拖（Neil Cavuto）提到多數美國校園已轉為線上學習，因此部分校園桌機及筆電產品供不應求。目前宏碁正協助學校盡速提供學生電腦產品，以便進行居家遠距學習。

普蘭德加斯特表示，宏碁泛美辦公室在去年第四季度即大量進貨，原為應付農曆新年假期的停運問題，但也因此滿足3月份學校單位大量的電腦需求；同時，今年3月份我們也突破以往紀錄，與過往同期業務相比銷售增長一倍之多。

其中，除了Windows電腦及顯示器產品外，宏碁泛美辦公室也已銷售超過數十萬台Chromebook；此外，更迅速地在四天內提供一個位於波士頓的學區20,000台產品，另外也提供一個位於拉斯維加斯的學區60,000台產品。

過去，美國校園多數在下學期採購電腦產品，普蘭德加斯特指出，雖然學校通常於夏季採購產品，但今年因學期延後的情況，預估今年夏季至秋末將仍然會有很高的電腦需求；此外，校園內也正推廣「一名學生、一台電腦」的計畫，這代表若有20萬名學生，則有20萬台電腦設備的需求。

最後，主持人卡夫拖也向普蘭德加斯特詢問企業端需求，普蘭德加斯特說：「目前居家辦公需求增加，我們也看好Windows筆電、顯示器、Chromebook甚至是電競電腦的銷售，未來也將會有另一波的成長。」