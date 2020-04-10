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大立光Q2示警 多家外資下修目標價至4,000~5,000元間

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

大立光（3008）今年第1季財報表現優，可說是最旺淡季，首季稅後純益67.2億元，每股純益50.1元，預估第2季稼動率將下滑；法說會後多家外資報告雖維持原評等，但因對第2季展望保守，目標價出現下修，其中亞系外資一口氣調降1,400元，目標價由5,400元降至4,000元。

大立光今年第1季營收132.14億元；營業毛利92.24億元；營業利益78.57億元；毛利率69.8%，季減1.25個百分點，年增5.63個百分點，為歷年第三高；稅後純益67.2億元，每股純益50.1元。

大立光預估4月營收較3月下滑，5月比4月差，第2季稼動率將較首季下滑，今年資本支出不變，新廠也依進度進行，預估新產品自由曲面鏡頭（Freeform lens）將可在下半年亮相。

法說會後，多家外資新出爐報告中多維持原來的評等，但是下修目標價，調降後目標價介於4,000~5,000元；亞系外資表示，受到智慧手機需求不確定的影響，預計要到第3季才可望出現需求能見度提高的情況，下修大立光今明每股盈餘預估至224元、260元，調幅12.8%、7.2%，目標價由5,400元調降至4,000元，投資評等從買進降至持有。

另一家亞系外資調降大立光第2季營收預估值，調降至131億元，幅度31%，預估第2季毛利率將可維持在高檔的69.7%水準，重申買進評等，目標價由5,730元調降到4,810元。

日系外資下修大立光今明年每股盈餘預估至236.5元、284.1元，幅度12.4%、9.8%，目標價由6,000元調降至5,000元，重申買進評等；另2家日系外資重申買進評等，目標價則是分別從5,500元下修到4,800元；及從5,240元下修到4,720元。

歐系外資重申優於大盤表現評等，目標價維持5,000元；另有3家美系外資重申加碼或買進評等，目標價分別維持4,800元、4,400元、4,290元。

另有法人最新報告認為，大立光營收動能最快在第2季末或7月復甦，且看好毛利率將維持穩健，維持增加持股評等，目標價4,500元；大立光今日股價開平走低，早盤以3,800元平盤開出，一度下探至3,670元，終場收在3,685元，下跌115元，跌幅3.02%，成交1,156張。

大立光

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