工研院、玩美移動 獲創新界奧斯卡「愛迪生獎」

訊連（5203）轉投資子公司、全球美妝科技廠玩美移動，以創新 AI／AR 科技為美妝產業打造的全通路試妝服務，再度獲得第33屆愛迪生獎銀牌。

素有「創新界奧斯卡」之稱的愛迪生獎，以知名發明家愛迪生命名，旨在表揚對全球產業具突破性影響的公司及產品。玩美表示，此次為公司第二度獲得該獎項肯定，以運用 AI／AR 技術的美妝科技服務平台及旗下一系列App，從線上到線下完善整合技術服務支援，開創全新美妝銷售模式，於「創新服務」類別中脫穎而出。

玩美移動總經理張華禎表示，很榮幸連續兩年得到愛迪生獎，不僅在科技上的創新被世界看見，對美妝零售的應用也獲得認同。玩美一向致力於AI及AR技術上的突破，透過不斷的研究與開發，創造更多科技與美妝產業結合的不同可能。近年在AI美妝科技與零售應用版圖的進展，也幫助公司深度掌握消費者對「個人化」購物模式的需求。

「經過審慎的評選過程，我們決議再度給予玩美移動愛迪生獎的肯定。」愛迪生獎執行總監法蘭克波納費里亞（Frank Bonafilia）表示，玩美以創新的科技服務平台及系列App，在美妝零售領域一枝獨秀，成為創新產品服務中的新星。

工研院日前也宣布以「無甲醛環保接著劑」，勇奪愛迪生獎「金牌獎」。工研院表示，這是工研院首次以健康安全科技連續獲得二項愛迪生獎肯定，繼治療癌症的仿生多突狀磁珠製備技術後，再以避免甲醛危害的健康無毒接著劑技術，從全球近400項競逐技術中脫穎而出，與麻省理工學院、EPSON、SRI、MasterCard、LEGO Education等國際知名機構同獲愛迪生獎金獎，讓台灣創新健康材料科技在國際上發揮影響力。

工研院院長劉文雄表示，創新是促進產業發展重要的驅動力，工研院不僅勇於創新，以市場為導向，將研發貼近市場需求，更以全球未來生活趨勢，擘劃2030技術策略與藍圖，積極為台灣創新科技找到新的發展與應用。

劉文雄也表示，今年是工研院首次獲得二項愛迪生獎，獲獎的仿生多突狀磁珠製備技術及無甲醛環保接著劑二項技術都很有意義，不僅都是以創新技術為人類健康提供更精準醫療或避免甲醛毒害，更重要的是找到消費者痛點，將科技融入生活，「工研院研發不是為了拿獎，而是為了產業、人類解決問題！」

工研院此次獲獎的無甲醛環保接著劑，突破傳統板材含甲醛的黏著作法，應用大自然最多且易取得的纖維素為基底，開發出不含甲醛的環保接著劑，不僅黏著性及耐水性佳，不揮發有毒氣體，易整合在現今製程中生產，適合應用在多樣木製傢俱、實木地板及竹製板材等相關木業作為黏著使用。