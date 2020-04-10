二大研調機構示警 調降今年半導體銷售成長預估

新冠肺炎疫情嚴峻、癱瘓全球市場，兩大研調機構IC Insights與顧能（Gartner）不約而同開出第一槍，同步調降2020全球半導體成長預估，其中IC Insights兩度下修全球半導體銷售額預估值，從成長3%下修為衰退4%；顧能則從原先成長12.5%下調至衰退0.9%。全球半導體景氣風向指標台積電（2330）於16日舉行線上法說會，市場預料台積電對2020年半導體成長預估將有所調整，法人圈關注焦點。

IC Insights連續第二個月下修2020年全球半導體市場銷售額預估，原先1月預測全球半導體營收將成長8%至3,848億美元，眼見疫情逐漸擴散，在3月下修至成長3%至3,706億美元，隨著疫情癱瘓全球市場，4月又再次將銷售額預估下修為衰退4%至3,458億美元。

顧能則較上一季的預測減少550億美元，降低至4,154億美元，整體市場成長率從原預測的12.5%大幅衰退至0.9%，其中非記憶體部門預估下滑6.1%，記憶體則可望成長13.9%。

其中記憶體的營收將占全球半導體市場的30%，年成長13.9%，達到1,247億美元的規模；而非記憶體市場的營收則較前一年下滑6.1%，總計為2,906億美元。

IC Insights表示，3月更新發佈時，當時的預期是新冠肺炎疫情對全球經濟和IC市場的主要影響來自於中國內部市場和生產中斷，但隨著新冠肺炎病毒的迅速爆發，全球第1季度突然發生遽變，疫情影響成為全球性問題，美國和歐洲已成為熱點，對全球經濟造成莫大影響，連帶波及全球半導體銷售金額。

Gartner研究實務副總裁Richard Gordon表示，新冠肺炎疫情蔓延全球，各國政府採取強硬的應對方式防堵病毒散布，這對需求的影響將遠比當初預測的更為嚴重；今年預測的數字原本可能更不樂觀，但記憶體部門逆勢成長，減緩了市場的下滑幅度。