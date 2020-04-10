快訊

名古屋所在地 日本愛知縣獨自宣布進入緊急狀態

美國「戰略醫用儲備」見底：聯邦的防疫共濟與猜忌

二大研調機構示警 調降今年半導體銷售成長預估

經濟日報 / 記者張家瑋／即時報導

新冠肺炎疫情嚴峻、癱瘓全球市場，兩大研調機構IC Insights與顧能（Gartner）不約而同開出第一槍，同步調降2020全球半導體成長預估，其中IC Insights兩度下修全球半導體銷售額預估值，從成長3%下修為衰退4%；顧能則從原先成長12.5%下調至衰退0.9%。全球半導體景氣風向指標台積電（2330）於16日舉行線上法說會，市場預料台積電對2020年半導體成長預估將有所調整，法人圈關注焦點。

IC Insights連續第二個月下修2020年全球半導體市場銷售額預估，原先1月預測全球半導體營收將成長8%至3,848億美元，眼見疫情逐漸擴散，在3月下修至成長3%至3,706億美元，隨著疫情癱瘓全球市場，4月又再次將銷售額預估下修為衰退4%至3,458億美元。

顧能則較上一季的預測減少550億美元，降低至4,154億美元，整體市場成長率從原預測的12.5%大幅衰退至0.9%，其中非記憶體部門預估下滑6.1%，記憶體則可望成長13.9%。

其中記憶體的營收將占全球半導體市場的30%，年成長13.9%，達到1,247億美元的規模；而非記憶體市場的營收則較前一年下滑6.1%，總計為2,906億美元。

IC Insights表示，3月更新發佈時，當時的預期是新冠肺炎疫情對全球經濟和IC市場的主要影響來自於中國內部市場和生產中斷，但隨著新冠肺炎病毒的迅速爆發，全球第1季度突然發生遽變，疫情影響成為全球性問題，美國和歐洲已成為熱點，對全球經濟造成莫大影響，連帶波及全球半導體銷售金額。

Gartner研究實務副總裁Richard Gordon表示，新冠肺炎疫情蔓延全球，各國政府採取強硬的應對方式防堵病毒散布，這對需求的影響將遠比當初預測的更為嚴重；今年預測的數字原本可能更不樂觀，但記憶體部門逆勢成長，減緩了市場的下滑幅度。

半導體 疫情

延伸閱讀

新冠肺炎疫情延燒 竹市公立運動場館再度閉館14天

莫斯科防疫政策異動 患肺炎視為潛在染疫者

南投毒販企圖免遭羈押竟謊稱接觸確診者 罪加一條

中研院合成新冠肺炎病毒抑制劑 效果再提升10倍

相關新聞

疫情衝擊今年全球半導體營收年減 記憶體逆勢成長13.9％

國際研究暨顧問機構Gartner指出，由於新冠肺炎衝擊半導體供應鏈及需求，預估今年全球半導體營收將年減少0.9%，相較於...

不到1日圓產品撐起這家企業 一位員工確診撼全球！4千億被動元件霸主揭密

在巴掌大的智慧型手機裡，有什麼零件能夠塞進多達800個？而且，不只一般汽車需要數千個它，拆開一輛電動車，甚至可點檢出數萬個？

群創遭網路攻擊 不影響生產

面板大廠群創昨（9）日清晨遭電腦病毒攻擊，辦公室運作停擺，但未造成生產影響，採取暫時隔離系統清查。台積電曾在2018年8月因機台染毒造成生產線大當機，時值新冠肺炎蔓延，對網路依賴更重之際，群創這次傳出廠區網路系統「染毒」狀況，格外引起市場關注。

加強資安 落實三原則

新冠肺炎疫情持續延燒，遠距上班及遠距教學蔚為風潮，使得企業與教育單位更仰賴網路，駭客也因此乘虛而入，乘勢興起，企業抗疫之餘，也要注意資安。資策會資安所表示，企業應該以三大心法，來加強資安管理，即加強連線加密措施，帳號強化密碼強度，以及機敏資料加密保護。

林恩平鬆口 大立光擬擴大中低階地盤

大立光本季營運展望失色，法人關心，市場需求向下，是否引發市場價格競爭？大立光執行長林恩平昨（9）日表示，目前中低階產品確實需求比較好，「若價格合理，有可能爭取。」

華為產品「去美化」 愈來愈順

華為被美國政府列入實體清單後，進一步展開去美化，現在「回不去了」。陸媒報導，華為消費者業務執行長余承東受訪時表示，華為供應鏈可以做到不用美國的關鍵技術產品，例如年度旗艦手機P40已經完全沒有Google的東西，搭載華為行動服務（HMS） 的P40 Lite在海外市場也賣得很好。

華為：疫情衝擊時間拉長

大陸媒體報導，華為消費者業務執行長余承東示警，新冠肺炎疫情對全球消費市場影響很大，由於海外疫情持續時間會比中國大陸更長，對華為海外零售將產生全年性的影響。

大立光Q2毛利率恐掉到「5字頭」

大立光昨（9）日公布上季財報出色，本季展望卻保守，讓原本普遍看多的法人傻眼，有分析師認為，三星大砍旗艦機訂單五成，以及同業競價搶單，需求疲弱與價格壓力，導致股王本季營運走弱。

國巨加碼147億 回台擴充產線

新冠肺炎疫情使台商在中國大陸的廠區受到衝擊，全球被動元件龍頭國巨決定擴充台灣產線。投資台灣事務所昨日通過國巨再加碼回台投資一百四十七億元，目前國巨回台投資總額為三百一十二億元。

大立光預警 非蘋陣營轉保守

因新冠肺炎疫情影響，大立光執行長林恩平昨天表示，依目前訂單表現，「四月拉貨動能比三月差，五月也比四月差」，他坦言，本季稼動率低一些，新產品的開案數也比去年同期少。

宏碁營收攀半年高點 華碩增24%

新冠肺炎帶動筆電、平板等遠距應用需求大增，華碩、宏碁昨（9）日公布3月營收大躍進，宏碁衝上240.71億元，為近六個月來最佳，月增逾1.1倍；華碩為264億元，月增24%，為今年以來單月最佳。

遠距商機熱 仁寶、英業達營收倍增

電子代工廠3月營收飆，仁寶、英業達繳出較2月倍增的成績單，單月筆電出貨量也較2月至少翻倍成長，凸顯新冠肺炎疫情帶動的遠距商機推升筆電需求。緯創、鴻海3月營收月增率也都從五成起跳。

熱門新聞

台積電行政職加分紅年薪600K？網力挺：CP值超高

國泰金 Q1獲利跳增七成

超大型旅行社可領2500萬 20間觀光旅館有望獲千萬補助

鋼鐵業驚傳法商緊縮銀根

口罩國家隊幕後英雄 遠東新完成口罩布局最後一塊拼圖

三大飯店破天荒合推通用券：為員工在漆黑的山洞中尋一道光！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。