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疫情衝擊今年全球半導體營收年減 記憶體逆勢成長13.9%

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

國際研究暨顧問機構Gartner指出，由於新冠肺炎衝擊半導體供應鏈及需求，預估今年全球半導體營收將年減少0.9%，相較於上一季樂觀預測的12.5%年成長大幅衰退；但是記憶體市場將逆勢成長13.9%。

Gartner研究實務副總裁Richard Gordon表示，「新冠肺炎疫情蔓延全球，各國政府採取強硬的應對方式防堵病毒散布，對需求的影響將遠比當初預測的更為嚴重。今年預測的數字原本可能更不樂觀，但記憶體部門逆勢成長，減緩了市場的下滑幅度」。

整體觀察，今年全球半導體營收預估值比上一季的預測減少550億美元，降低至4,154億美元；整體市場成長率從原預測的12.5%大幅縮減到-0.9%，其中非記憶體部門預估下滑6.1%，記憶體則可望成長13.9%。

今年記憶體的營收將占全球半導體市場的30%，年成長13.9%，達1,247億美元的規模；非記憶體市場的營收則較前一年下滑6.1%，總計為2,906億美元。

NAND flash因2019年以來的嚴重缺貨使得價格持穩，今年營收成長40%。Richard Gordon指出，「由於製造延遲加上技術正處於轉換期，2020年NAND Flash供應將維持在歷史低檔，使得今年上半年價格上揚15.7%；但到了今年底市場對NAND flash需求將萎縮，導致下半年價格反轉為下滑9.4%。不過總體均價仍將使全年NAND flash營收得以增長」。

今年上半年，雲端服務供應商的強勁需求將推升伺服器DRAM價格與營收上揚。不過這股成長力道將被需求疲軟且價格下滑的智慧型手機市場所抵銷；至於整體DRAM市場，Gartner分析師估計2020年DRAM營收將下滑2.4%。

Richard Gordon認為，「非記憶體類的半導體市場，將因智慧型手機、汽車與消費型電子產品產量大幅減少，遭受嚴重衝擊。

相比之下，超大規模（hyperscale）資料中心與通訊基礎建設業者，則因持續於遠端工作和網路存取方面進行策略性投資，而更具應對疫情衝擊的彈性」。

營收 記憶體

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