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加強資安 落實三原則

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，遠距上班及遠距教學蔚為風潮，使得企業與教育單位更仰賴網路，駭客也因此乘虛而入，乘勢興起，企業抗疫之餘，也要注意資安。資策會資安所表示，企業應該以三大心法，來加強資安管理，即加強連線加密措施，帳號強化密碼強度，以及機敏資料加密保護。

在加強連線加密措施方面，資安所認為，針對客戶端與伺服器、客戶端與客戶端之間的連線，應該實施加密保護措施，並且使用高強度加密協定與演算法，避免中間連線遭人竊聽與破解。

在帳號強化密碼強度方面，例如帳號安全部分，會議視訊軟體多有密碼強度要求、多因子認證機制等設計，或是支援Google 或臉書Oauth、企業AD帳號同步管理等，可避免使用弱密碼，遭到駭客暴力破解登入。

在機敏資料加密保護方面，由於視訊會議軟體的客戶端，可能儲存許多機敏資料，如個人帳號密碼、聊天紀錄或聯絡名單等，應對相關資料進行加密保護，一旦資料不小心外洩時，讓取得資料者，也無法直接對加密資料進行讀取。

另外，趨勢科技認為，企業可採取三項實務原則，來保護自己的系統，以防範勒索病毒攻擊。

資安 軟體 視訊

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