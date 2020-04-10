群創遭網路攻擊 不影響生產

面板大廠群創昨（9）日清晨遭電腦病毒攻擊，辦公室運作停擺，但未造成生產影響，採取暫時隔離系統清查。台積電曾在2018年8月因機台染毒造成生產線大當機，時值新冠肺炎蔓延，對網路依賴更重之際，群創這次傳出廠區網路系統「染毒」狀況，格外引起市場關注。

群創表示，這次被病毒攻擊主要是辦公室支援系統，已陸續恢復服務。該公司是在昨天凌晨2時起，發現各生產基地陸續有部分網路系統服務出現異常，研判為勒索病毒利用OA區老舊服務器作業系統的漏洞攻擊。

群創在台灣生產基地包括竹科竹南園區、南科台南園區、及高雄路竹園區，究竟「染毒」區域為何？群創發言系充昨天只證實是「辦公室支援系統」，其餘不願多做說明。

群創強調，為避免病毒攻擊影響生產流程，以及感染辦公區個人電腦及資訊設備，該公司第一時間先進行了跨區域，辦公區，無塵室及機房的網路隔離，並同時著手進行病毒清除及復原工作，因而造成應用系統服務或跨SITE通訊中斷。

群創強調，由於防護及時，經確認無資安風險後，便解除網路隔離，公司資料的完整性和機密資訊皆未受到影響，生產營運不受影響，也不會衝擊營運管理與整體營運績效，後續將與客戶緊密溝通聯繫，說明此事件不影響交貨時程。

針對此病毒攻擊事件，群創已採取措施彌補此安全問題，同時進一步強化資訊安全措施，全面提升各種潛在資安威脅與系統安全漏洞的緊急應對能力。

群創昨天並公布3月合併營收196.77億元，月增39.2%，年減4.4%；首季合併營收503.92億元，季減23.2%，年減15.9%，為近41季單季低點。

出貨量方面，群創3月大尺寸出貨979萬片，月增48.6%。