林恩平鬆口 大立光擬擴大中低階地盤

大立光本季營運展望失色，法人關心，市場需求向下，是否引發市場價格競爭？大立光執行長林恩平昨（9）日表示，目前中低階產品確實需求比較好，「若價格合理，有可能爭取。」

大立光過往獨霸高階手機鏡頭市場，成為提升毛利率的利器，玉晶光、舜宇等同業則主攻中低階市場，林恩平的一席話，市場解讀大立光為舒緩高階產品短期需求下滑問題，將在合理的價格下，擴大進攻中低階市場，為其他同業帶來壓力。

市場憂心，大立光產能稱冠全球，對於價格及規格具主導權，且大立光因站穩高階市場優勢，獲利三級跳，一旦市場趨勢轉向中低階規格，不僅不利大立光，二線廠受傷更大。

儘管近期市場能見度不明，本季產能利用率下滑，林恩平強調，大立光資本支出計畫不變，目前員工也沒有休息，只是減少加班。

大立光上季毛利率達69.8%，為歷來第三高，優於市場預期，不過，法人關心，本季產能利用率下滑，加上中高階產品需求也比較好，是否影響毛利率表現？

林恩平回應，平均單價（ASP）對於毛利率是最嚴酷的變數，再來才是良率，價格差，當然影響毛利率，後面用要良率來補足。法人追問，大立光本季重心是否會聚焦中低階產品？林恩平想了一下表示，「這是假設性問題，目前沒有這樣的考慮，且戰且走。」

雖然本季產能利用率下滑，新產品開案也較去年同期少，不過，林恩平強調，資本支出的腳步不變。其中，位於台中西屯區4,200坪土地，已在今年農曆年前發包興建，估計投入金額約16.6億元，上季動工。

至於南屯區的7,400坪及3,500坪土地，其中，7,400坪土地最快今年下半年動工；3,500坪的土地預計明年才會動工，預計三塊土地興建新廠完成，2023年投入營運行列。