快訊

葉匡時晚間突擊酒店 小姐尖叫落荒而逃

台東神秘巨響 應為中科院試射飛彈

台灣精品數位創新超前部署 推出「366數位語錄」

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
貿協秘書長葉明水宣布台灣精品推出6大創新作法，密集宣傳臺灣產業新聞及防疫成果，助臺灣產業於國際發光。圖／外貿協會提供
貿協秘書長葉明水宣布台灣精品推出6大創新作法，密集宣傳臺灣產業新聞及防疫成果，助臺灣產業於國際發光。圖／外貿協會提供

台灣精品今（9）日發布今年最新的「台灣精品366數位語錄」，以年曆形式，創新搭載「MR混合實境技術（Mixed Reality）」，為今年台灣精品得獎產品量身訂做，打造一句趣味有梗的專屬中英語錄，在疫情影響全球經濟活動情形下逆勢操作，協助提升廠商品牌網路人氣及知名度，貿協秘書長葉明水更預告台灣精品將推出六大創新作法，助業者度過新冠肺炎疫情。

葉明水強調，貿協執行經濟部國際貿易局委辦的「臺灣產業形象廣宣計畫（IEP）」，一直以來扮演提升我國產業國際形象的重要關鍵，並因應全球買主採購及消費者行為邁向數位化，積極運用數位新科技，幫助產業在全球曝光。

「台灣精品366數位語錄」結合獲獎品項優勢特點，設計「一日一金句」，以近期熱門的資安及防疫遠距辦公議題為例，就以「再遠的他方，也能遨遊雲端拜訪」，宣傳圓展科技4K雲端視訊會議攝影機；以「無論領幾K，都要有8K的視野」宣傳群創光電8K顯示器、「電光火石間，唯你主宰世界的競技場」推廣技嘉科技電競主機板。廠商也動員於自家社群媒體分享轉發，單月就吸引逾3萬人次線上體驗。台灣精品已釋出1月至5月語錄，其餘創意金句將在4月底全數上線。

此外，葉明水更公布台灣精品六大創新作法，突破受新冠疫情影響的實體活動困境，持續為台灣產業發聲。如打造線上展覽及記者會、建置數位台灣精品館、密集發布台灣產業報導並透過台灣精品在11個國家經營的社群媒體加強擴散、宣傳，與國內外媒體合作專題報導及製作產業中央素材等多元方式，為台灣產業形塑優質形象。

貿協指出，目前已成功吸引德國外媒主動報導空氣淨化器業者「稻穗」及智慧動能折疊車業者「達瑞創新」，及來台專訪我國口罩產製流程；並媒合印度跨國製藥廠Alkem Laboratories與成大醫院合辦防疫視訊研討會，傳授台灣公衛及防疫成效，吸引逾1萬位印度醫界專家參加，並預計在4月14日舉辦第二場。

疫情 社群媒體 視訊

延伸閱讀

股東會防疫指引2.0上路 開會與領紀念品分流

《防疫破口系列7》特種行業足跡難追防疫部署慢半拍

新冠疫情衝擊實體展 貿協「蓋」虛擬展館搶線上商機

實體展延期貿協改線上 360度3D展出

相關新聞

智慧製造浪潮襲來 HMI角色重新定位

HMI（人機介面）是製造現場中人與機台的主要溝通介面。最早的HMI是簡單的按鍵，簡單控制設備的啟動與停止，隨著機台功能漸趨複雜，觸控式的HMI逐漸出現在產線中，時至今日，各類精密機台上的HMI已是按鍵、鍵盤、觸控面板共存。

記憶體投資邏輯 依景氣循環操作

記憶體屬於半導體產業，在電子產品中的功能是存取、讀取和記憶資料。記憶體有SRAM、SDRAM、DDR3、DDR4、NOR Flash和NAND Flash，種類相當多。

蘋果悄拉貨 供應鏈漲聲再起

因封城影響，蘋果原定春季推出的平價新機因而遞延。近日終於出現好消息，表示SE2有機會趕在四月下旬亮相，利多消息也帶動蘋概股蓄勢待發。

台積電行政職加分紅年薪600K？網力挺：CP值超高

一名準台積電行政員工起薪2萬多，人資卻告訴她「加上獎金分紅年薪大約60萬」，等於月薪約5萬，讓這名台積電準員工納悶分紅的金額並沒有明確寫入聘書，不知人資所說的「年薪大約60萬」能不能採信。對此有一派人認為「口頭獎金沒保障」，但更多人則力挺台積「進GG就人生勝利組了」、「台積可以信，行政CP值超高」。

預防性採購增加／矽晶圓三雄3月營收成長

國內三大矽晶圓廠環球晶（6488）、中美晶（5483）及合晶（6182）3月營收均繳出較上月成長，且增長幅度均超過一成的表現。市場法人表示，主要由於市場在擔憂日本封城後，未來可能對矽晶圓產生的供給影響，因此出現預防性採購增加，帶動矽晶圓三大廠3月營收表現。

3月營收／亞電 今年單月新高

亞洲電材（4939）公告3月合併營收1.63億元，較去年同期及上月分別成長7.2%與134%，為今年單月營收新高；累計第一季合併營收3.25億元，年減12.2%。

3月營收／耕興 創30個月新高

耕興（6146）3月營收攻上2.7億元，較2月成長14.9%，是30個月新高；今年首季營收年增4.2%。展望今年第二季，耕興預估，隨著工作天數回復正常，加上首季遞延的訂單，第二季營運將優於首季。

宅經濟帶動 系微打入聯想供應鏈

遠距辦公、教學帶動筆電需求大增，BIOS韌體晶片系微（6231）接單再傳捷報，聯想最新推出5G筆電Yoga系列確定採用系微韌體解決方案與專業工程服務，順著疫情需求成功打入聯想供應鏈，法人預期，今（2020）年戴爾筆電韌體部分有機會放量，加上新切入聯想部分，今年筆電營收比重可望一舉突破60%以上。

工研院發表熱影像體溫偵測技術 同時可測12人

新冠肺炎疫情延燒，工研院助攻防疫，結合AI（人工智慧）等技術，研發出「熱影像體溫異常偵測技術」，今（9）日由院長劉文雄、副院長張培仁，以及工研院智慧微系統科技中心執行長朱俊勳，發表新技術亮相。

宅經濟當道／創業家3月、首季營收創高

創業家（8477）今（9）日公告3月合併營收4.83億元，月增16.4%，年增30.2%，改寫單月同期新高；累計第一季合併營收12.82億元，年增12%，也創歷年同期新高。

受惠遠距工作／筆電出貨翻倍 緯創估Q2優於Q1

隨著中國大陸廠區復工上軌道，代工大廠緯創（3231）3月出貨也回歸正常水準，展望第二季，緯創預估，本季營運將優於首季，其中伺服器、筆電受惠遠距工作商機，都將出現雙位數季成長。

傲視金融資訊業 但三竹資訊...30年前是開銀樓的

乍看三竹資訊董事長邱宏哲，直覺是鄰家親切的大叔，嗅不到從事資訊業的「味道」。其實30多年前，邱宏哲經營的是全台知名的三竹銀樓，從電腦的門外漢，靠著自學開發B.B. Call報價系統。當年一頭埋入開發時，常常一坐就是16個小時...

熱門新聞

群創網路中毒？被勒索病毒攻擊 但生產未受影響

台積電行政職加分紅年薪600K？網力挺：CP值超高

新冠肺炎快篩獨步全球！林百里讓夕陽產業變生醫新星

被迫隔離檢疫 專家：考慮買個「三宅一生」

超大型旅行社可領2500萬 20間觀光旅館有望獲千萬補助

鴻海攜美商量產呼吸器 關鍵在郭董的這通電話

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。