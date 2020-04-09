網通需求升溫 大毅3月營收4.93億元、月增70%

晶片電阻廠大毅（2478）受惠於網通需求升溫，3月營收來到近17個月的高點，達4.93億元；保護元件廠興勤（2428）同樣在PC、NB市場趨勢提升之下，3月營收走強至4.24億元，月增82.85%，

大毅3月營收相較2月，大幅增加70%，來到2018年11月以來的高點，第1季營收10.89億元、年增3.79%；大毅表示，目前來看第2季的狀況，受惠於網通、筆電等需求攀升，接單狀況都還不錯，不過仍要密切觀察歐美疫情對產業所帶來的影響。

興勤3月營收達4.24億元，月增82.85%，不過年減15.27%；今年第1季營收10.95億元，年減21.91%；興勤展望後市，指出目前來看訂單狀況穩健，產能利用率也逐漸拉升、趨於穩定，惟產業概況仍需看疫情後續變化。