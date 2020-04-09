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閎暉子公司旭榮將關廠 首季提列損失

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

閎暉（3311） 今（9）日公布，旗下從事機構整合元件的子公司旭榮電子（深圳），其工廠進行逐步減產，現有訂單消化完畢後依法關廠，針對旭榮的設備與資產依據國際財務報導準則IAS36評估提列減損損失，以及估列裁減費用，合計總提列損失約3.63億元，預估影響閎暉首季EPS約6.05元，實際金額仍需待會計師核閱。

閎暉表示，1999年底投資旭榮公司，經歷了功能手機興盛蓬勃時期，當時因專精於手機按鍵而有獲利。2013年以來面對觸控智慧型手機盛行，手機按鍵需求逐步降低，閎暉朝向跨產業產品應用轉型，旭榮除了維持傳統的手機按鍵及遊戲機產品，也拓展了智慧鎖模組、汽車3D玻璃車用鑰匙、玩具、網通等跨產業新產品，雖然技術、品質與服務獲得客戶肯定，但仍無法彌補手機按鍵下滑的影響，因而近幾年皆為虧損；又逢今年新冠肺炎疫情導致訂單量大幅下滑，加上廠房租約到期，租金上漲幅度過高，無法達成預期經營綜效。為確保資源有效運用，決定盡速止血，將工廠逐步減產，現有訂單生產消化完畢後依法關廠。

閎暉指出，未來閎暉營運仍以機構整合元件、汽車零組件兩大類不同產業與產品為發展方向，機構整合元件方面：持續耕耘穿戴式產業及智慧手表表帶模組、智慧鎖模組、網通零組件及發光模組等領域；汽車零組件方面：除了穩健獲利的汽車內裝機構零組件，也開發內裝機構新技術。閎暉經過去年減資改善資本結構以及聚焦精實，再加上今年實施本次整頓，重新分配資源並擴大投資在台灣廠與馬來西亞廠的新技術發展與產能擴增，健全營運體質，朝向穩健獲利小而美發展。

閎暉 智慧型手機 網通

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