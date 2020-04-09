微軟：新冠肺炎疫情爆發後 勒索病毒攻擊增至五倍
全球新冠肺炎疫情燃燒，產、官、學等各單位積極採用各項遠端協作工具，其中所隱藏的資訊安全威脅和挑戰更是不容小覷。微軟亞太地區微軟數位犯罪防治中心( DCU )估計，自疫情爆發後，網路駭客透過網路釣魚(Phising)和勒索軟體(ransomware)的惡意攻擊增加了五倍。
根據微軟最新釋出的遠距工作調查報告指出， Microsoft Teams 全球使用者開啟視訊的頻率，相較疫情爆發之前增加了兩倍；2020 年三月Microsoft Teams視訊通話數更是增長了約1,000％，使用者更創下最新記錄達到一天之內產生27億分鐘的的通話與會議，與3月中旬的調查結果相比，足足增長了200％。
這些不僅顯示數位化工作型態的轉變、及對遠距生產力平台的高度需求；更重要的是，在此新型態遠端工作模式下，從電腦裝置到雲端作業、遠端語音溝通和視訊會議系統等，皆須以更嚴謹的態度重視落實資安防護。
DCU也估計約有91%的網路攻擊事件，是經由電子郵件散佈惡意連結，和不可信任的檔案散進行惡意攻擊，透過網路釣魚(Phising)和勒索軟體(ransomware)的惡意攻擊，更是增加了五倍成長！
微軟也採用多層防禦系統，包括機器學習、虛擬環境打開和信號共享等機制，快速尋找和阻擋釣魚郵件的攻擊檢測惡意電子郵件、URL或附件，並且阻止郵件進入收件匣。
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